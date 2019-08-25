【劍擊】崔浩然一年後重返賽場不敵楊子加　幸與舊隊友在場上聚頭

本年度首個劍擊公開賽—會長盃於坑口體育館舉行，在今次賽事有一個熟悉的面孔再執花劍，劍擊「花美男」崔浩然（Nic）相隔一年後，短暫「復出」一日出戰會長盃賽事。雖然Nic久休再戰，但他實力依然，在8強不敵楊子加出局，但他對這個成績大感滿意。

去年在亞運為港隊奪得兩面銀牌的崔浩然（Nic），他在戰畢亞運後決定退役，期間未有再戰任何賽事。事隔一年後，他再度執起花劍，「復出」出戰會長盃，與張家朗及蔡俊彥等多名舊隊友，在場上再度交手。

崔浩然（左三）一年後重返劍擊場，與眾前隊友聚舊。（趙子晉攝）

雖然崔浩然在一年間未有練習或比賽，但他在會長盃的表現仍有功架，在小組賽全勝出線，及後他未遇太大威脅，輕鬆躋身16強，迎戰「師弟」吳諾弘。Nic久疏戰陣，重返賽場時明顯體能未如師弟，所以在大部分時間亦落後，但Nic的韌力十足，面對重要關頭時，依然未有手軟，連追數分後反勝吳諾弘15：14。Nic在半準決賽鬥楊子加，體力下降下最後以6：15落敗，8強止步。

崔浩然（背對鏡頭者）參加會長盃。（趙子晉攝）

崔浩然：打得吃力但享受



崔浩然突然「復出」，因為一年前正是剛剛戰畢雅加達亞運，所以他希望再執花劍，以作紀念，「今次再度參加公開賽，是為了紀念去年的亞運會，而我在亞運後整整一年未有正式訓練，只是在拍攝廣告時曾執起花劍，所以今日在體能方面與以前相距甚遠，打得頗為吃力，但我十分享受，因為使我拾回之前做運動員的感覺。我在沒有壓力下，享受比賽的氣氛，能夠打入8強亦是相當不俗的成績，加上可以與舊隊友見面，畢竟他們經常四出比賽，不容易在香港碰面。」

張家朗（左）與大師兄張小倫（右）交手。（趙子晉攝）

Nic在賽後笑言，今次「復出」或許是唯一一次，畢竟自我要求甚高的他，若果落場，當然希望全力爭勝。掛劍一年後，他希望嘗試更多不同方面的事物，他亦盼望以自己的能力，為劍擊出一分力，「在8年的全職運動員生涯過後，開初當然有點不習慣，但一年過後亦逐漸適應。我希望在往後日子嘗試更多不同的事物，才為未來作決定。若有機會的話，我相當樂意為推廣劍擊出一分力，因為無論如何我也肩負着『劍擊運動員』的稱號。」

崔浩然表示，已逐漸適應退役後的生活。（趙子晉攝）

崔浩然在當全職運動員時，屢獲殊榮，曾經奪得世界盃分站銅牌，在去年的雅加達亞運摘下兩面銀牌，他在出戰亞運期間右大腿肌肉撕裂，但他在休傷期間決定急流勇退，結束15年的劍擊生涯。Nic在掛劍後，積極向不同方面發展，並希望成為KOL。