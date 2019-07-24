【劍擊．世錦賽】港男子花劍第5創新高　奧運團體分暫列亞洲之首

第5名，或許不是香港市民所期許的，但這個香港男子花劍隊在今屆世界劍擊錦標賽所取得的名次，可是僅次於傳統勁旅意大利、俄羅斯、法國和美國之後，比韓國、日本和中國還要高，是今屆世錦團體成績最好的亞洲隊伍，對爭取香港歷來首個奧運劍擊團體賽參賽資格，絕對是強心針。

「男花」在今屆世錦賽連番書寫驚喜，先有年僅21歲的蔡俊彥擊敗2號種子、美國的Race Imboden，再過關斬將殺入8強，平了張小倫2013年締造的歷來佳績；來到團體賽，由蔡俊彥、張小倫、張家朗和楊子加組成的港隊，先挫波蘭殺入8強，雖然今日以28：45不敵意大利，只能爭奪5至8名，但已肯定是港隊歷來世錦最高名次。

東京奧運男子花劍團體賽資格積分，港隊經過三個賽事後，暫以156分排第三。（Fencing - Qualification for Tokyo 2020 Olympics Facebook）

張家朗總結世錦賽表現，團體取得第五名當然可喜，但自己打得患得患失，他甚為失望。（FIE Facebook）

來到名次賽，港隊先對德國，險勝45：42，將火併韓國爭奪第5名，後者於名次賽首戰以44：43力克中國。對韓國一戰，港隊一直領先，但第8局是全場賽事高潮，蔡俊彥於此局面對Lee Kwang Hyun陷入苦戰，單局比分輸6：10，令韓國隊於總分由27：34一下子追至37：40，只落後港隊3分。到了最後一局，「守尾門」的張家朗頂住壓力，終助港隊以45：40擊敗韓國，奪得第5名，是香港劍擊隊參加世錦以來，歷來最佳團體賽戰績。

張小倫期望在未來一年保持「冇病冇痛」，向東京奧運進發。（FIE Facebook）

當然，眾將努力沒有白費，港隊的世界排名以242分升上第6，是歷來新高，僅落後第5位的韓國6分；若以奧運積分年度計算，即2019年4月3日至2020年4月4日，港隊更是以156分排第3，僅次於美國和法國，是亞洲排名最高隊伍，更勝中日韓。只要在未來4站世界盃分站繼續力壓強敵，待明年4月4日公布之奧運積分排名為亞洲最高，就能歷史性取得奧運資格。根據賽例，世界排名前4、以及每個洲份排名最高之隊伍，就能取得奧運團體資格賽入場券，每隊3名隊員亦可參加個人賽。

蔡俊彥殺入世錦個人賽前八，已成港隊主將之一。（FIE Facebook）

香港男子花劍暫於奧運團體積分榜列亞洲第一。（FIE Facebook）

張家朗自評表現一般 「盡快總結找出原因」

港隊今年氣勢如虹，主將張家朗表示：「在奧運積分爭奪戰的年份取得好成績，世界排名上到新高，當然是好事，希望一直保持下去，最終取得奧運團體資格。」不過，總結今屆世錦賽，張家朗在個人賽32強下馬，他坦言失望，亦對自己的表現未感滿意，「打起來有點混亂，總覺得無法發揮」。2018/19賽季正式完結，張家朗摘過大獎賽銅牌，更偕隊友奪得世界盃分站團體亞軍，但這個賽季他自問表現平平，有點患得患失，「不是緊張問題，但心態上我需要調節，也可能因為調整技術後要時間熟習，總之必須盡快總結找出原因」。