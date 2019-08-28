【美網】多名前10種子爆冷止步　拿度順利過關闖次圈

美網男單首圈，2號種子拿度面對上屆淘汰費達拿的澳洲球手米文，沒有讓對手有機可乘，直落3盤贏波晉級。不過，4號種子添姆就爆冷以1：3不敵意大利的法比安奴出局。

在美國時間昨日（8月27日）的美網男單首圈，拿度面對澳洲球手米文（John Millman）。米文在上屆美網16強擊敗費達拿，一戰成名，但今屆首戰鬥拿度就沒有驚喜賽果。拿度今場表現穩定，首盤在第4局破發，先贏一盤6：3。

拿度出戰美網首圈，贏得輕鬆，直落贏3：0。（美聯社）

拿度賽後與米文擁抱。（美聯社）

拿度今場第一發球得分率高達8成，第二發的得分率亦有58%，兩項數據皆在米文之上。米文全場有3次破發機會但全數被拿度救到，相反拿度全場有多達15次破發機會，最終把握到5次。

拿度在第2盤兩度打破米文的發球局，贏多盤6：2。在第3盤，拿度氣勢如虹，接連破發，曾領先局數4：0，最後再贏6：2，直落以盤數3：0擊敗米文，晉級次圈。33歲的拿度滿意自己的表現，他說：「我很滿意今場贏波的方式，這是一個好開始。」

米文上屆美網擊敗費達拿，但今屆就無緣再爆冷，首圈即被拿度淘汰。（美聯社）

不過，4號種子添姆就爆冷輸波，他在首圈面對排名87位的法比安奴（Thomas Fabbiano）先輸4：6，雖然他之後以6：3追平盤數1：1，但添姆之後連輸兩盤3：6及2：6，以盤數1：3出局，無緣次圈。除添姆外，8號種子的施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）及9號種子卡卓洛夫（Karen Khachanov）亦在首圈止步。

添姆在首圈輸波止步。（美聯社）

拿度賽後亦有講到多名前10種子球手出局，他說：「當你去打一項比賽，就該預計一開始就會面對強敵，我們要尊重每個對手。我今場也是面對一個難纏的對手，我知道自己要打得好才有機會贏。如果打得差，是可能輸的。」

拿度續說：「施斯柏斯首輪的對手很強，卡卓洛夫的出局令人有點意外。添姆過去十日一直不太舒服，我都為他的出局感到遺憾。」