【美網】費達拿反勝印度球手晉級　舒拉寶娃連續19次不敵細威

美國網球公開賽正式掀起序幕，芭迪及祖高域等大名球手，亦在首日賽事亮相。焦點落在莎蓮娜威廉絲與舒拉寶娃的經典對決，細威僅以不消1小時輕鬆擊敗「老對手」晉級次圈。另外，費達拿在首圈面對印度的拿高爾（Sumit Nagal），有驚無險下晉級。

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）與舒拉寶娃（Maria Sharapova）多年來在網球場上多次碰頭，後者在近15年的對賽未嘗一勝，二人在美網首圈上演第22次對碰。

在2004年後未曾擊敗細威的舒拉寶娃，力圖在今仗打破宿命。舒拉寶娃在首個發球局成功保住發球局後，被細威連續兩度破發，先以1：6落後一盤。該名32歲的俄羅斯球手在次盤未見起色，再度被3度破發，結果以兩盤1：6告負，連續19場不敵莎蓮娜，不消1小時便結束今年的美網之旅。

莎蓮娜輕取「老對手」舒拉寶娃後，下圈將與同鄉美國球手對碰。（Getty Images）

細威對舒娃的焦點數據（按圖放大）

肩膊一直有傷的舒拉寶娃，坦言復出之路並不易走，並希望在往後日子好好安排賽程，讓她可以完成今個賽季，「我很高興可以參與一場矚目的賽事，但在4個月前的右肩手術起，一直努力重返賽場作準備，但未有太多比賽使我欠缺一些比賽感覺。我在一些硬仗過後，我的右肩依然有反應，我認為我在美網後應好好安排餘下的賽事，但我亦希望在今季出戰不同賽事。」

舒拉寶娃不足1小時便直落兩盤告負，結束今年的美網之旅。（Getty Images）

美網首日焦點賽果（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

被列3號種子的費達拿，戰畢溫布頓後僅出戰辛辛那堤賽，便參與美網，所以他的狀態或有隱憂。「費天王」在首圈面對首度出戰大滿貫的印度球手尼高爾，但戰情並未如想像中輕鬆，雖然在開段立即破發，但他狀態略有不足，手感欠奉，他被該名22歲的印度球手以6：4取得首盤。

經驗老到的費達拿立即調整，在對方的發球局施壓，最終把握第4個破發機會，再度拉開比分，及後費達拿愈打愈順，連贏6：1﹑6：2及6：4，結果以2個半小時力克尼高爾晉級。