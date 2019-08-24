【美網】細威與舒拉寶娃首圈狹路相逢　舒娃多年輸多贏少

本年度最後一項網球大滿貫——美國網球公開賽，將於香港時間周一晚上開鑼，所有賽事的籤表已經出爐，首圈重頭戲落在莎蓮娜威廉絲火併舒拉寶娃一仗，二人將第22次碰頭，舒拉寶娃多年來輸多贏少。

今年頭三個大滿貫錦標落在3名不同的女子球手上，大坂直美、芭迪及夏納分別贏得澳網、法網及溫網，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）產後三度打入決賽，可惜悉數屈居亞軍。

力爭24次大滿貫封后的細威，將第19次參與美網，首圈與「老對手」舒拉寶娃（Maria Sharapova）碰頭。二人過去21次交手，8次在大滿貫相遇，更有4次在大滿貫決賽爭標。莎蓮娜的往績壓倒勝舒拉寶娃，後者僅贏得其中兩次，已是在2004年溫網及年終賽決賽連贏兩次，之後對細威亦未嘗一勝。

舒拉寶娃在2004年溫網決賽首度與細威碰頭，一嗚驚人擊敗對手。（Getty Images）

舒拉寶娃與細威多年8次大滿貫交手（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

另外，莎蓮娜威廉絲去年在美網決賽發生不愉快事件，她被球證拉莫斯（Carlos Ramos）指控違規接受場邊教練的指令，細威向拉莫斯破口大罵，更以「小偷」稱呼該名葡萄牙球證，賽後拒絕與球證握手。

拉莫斯在今年的美網將不會執法威廉絲姊妹的賽事，賽會表示並非只為回應細威而作的決定。

去年美網決賽與細威發生口角的球證，今年賽事將不會執法威廉絲姊妹的賽事。（Getty Images）

美網女單前10種子球手（按圖放大）