【港超聯】羅傑承冀再邀請球星訪港　飛馬前鋒受傷回鄉就醫

賀歲盃屬每年農曆年間本地球壇一大盛事，香港飛馬會長羅傑承今日（28日）透露，有意承辦明年鼠年賀歲盃，並正着手聯絡心儀球隊，望邀請日職、美職及中超球隊訪港。

香港飛馬去屆承辦豬年賀歲盃，分別邀得日職球隊鳥棲砂岩、中超代表山東魯能及新西蘭的奧克蘭城來港獻技，讓球迷能於西班牙射手費蘭度托利斯退役前親眼目睹其精湛演出。兩日賽事在混入音樂表演元素下，營造出嘉年華氣氛，加上球星效應，共錄得近36,000名入場人次，門票總收入近4,500萬港元。

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費蘭度托尼斯今年2月曾訪港參加賀歲盃，在香港大球場逾萬名球迷面前獻技。（資料圖片/鄭子峰攝）

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邀請球隊以「球星」為考量

飛馬今日早上於香港大球場舉行拜神儀式，其後會長羅傑承於灣仔一所酒樓跟傳媒午宴，席上他透露有意在明年再度承辦賀歲盃，並已跟不同球隊聯絡，展開準備工作。羅傑承透露，過去豬年賀歲盃觀眾群主要是「一家大細」，觀眾平日大多沒有觀看港超聯比賽的習慣，因此邀請球隊時會以「球星」為最重要考量。

現時雖有日職球隊表達對訪港的興趣，但他認為對方陣中缺乏球星而未有考慮；他指自己心儀兩支日職及美職聯球隊，「第一支是神戶勝利船，陣中有效力過巴塞隆拿的華美倫、恩尼斯達、大衛韋拿，及普多斯基等球星；美職聯方面則是洛杉磯銀河，相信只看伊巴謙莫域一人已經足夠！」不過羅傑承坦言現時對成事並無把握，而且若邀請美職球隊訪港，只計機票的話已有近200萬港元成本，因此需從長計議。

香港飛馬全體職球員今日於主場香港大球場舉行拜神儀式。（相片來源：香港飛馬）

飛馬在港超聯首戰，將於下周日（9月1日）作客理文，羅傑承指球隊目標是爭取聯賽前四，並希望建立風格，以有經驗球員協助陣中小將成長。據悉，飛馬西班牙外援前鋒加西亞因早前受傷，需返回家鄉就醫近一個月，此子有望於9月中歸隊，迎接第二周聯賽。