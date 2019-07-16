【港超聯】文彼得任香港飛馬主帥　班費1600萬劍指聯賽三甲

港超聯球隊今周起陸續舉行開操儀式，香港飛馬今日（16日）於九龍仔公園足球場舉行公開操練，介紹新季職球員名單。 首度擔任職業球隊主教練一職的文彼得，期望改變球隊形象，建立一套屬於飛馬的踢法，並為球員注入活力。

香港飛馬去季在聯賽以第6位衝線，無緣問鼎盃賽冠軍，教練陳浩然新季未獲續約，主教練一職由前領隊文彼得（Peter）擔任。Peter雖從未執教過職業球隊，惟過去四季均有協助教練團工作，亦擔任球會U18主教練，他現正修讀亞洲足協A級教練牌照，課程預計在明年一月完成。

球員出身的文彼得，新一季將任飛馬主帥。（袁志浩攝）

目標聯賽三甲 建立活力形象

決定迎接新挑戰，Peter指因為相信自己理念及知識可改變球隊。球員出身的他指執教時會「嚴肅中帶點輕鬆」，平衡球隊與球員關係，並以聯賽三甲為目標。他說：「想贏波是定律，會朝盡攬所有錦標的方向前行，但暫時想先爭取較佳聯賽排名，未有參加亞洲賽的打算。」

香港飛馬來季以聯賽三甲為目標，並希望在能再問鼎菁英盃。（袁志浩攝）

飛馬在5年間曾7度易帥，柏度加西亞、楊正光、加倫及奇雲邦特等先後領軍，Peter認為球會踢法沒既定方向，且難以持久實行，令球員需時適應。他希望改變球隊過往形象，提升訓練量外，更考慮跟GPS品牌合作，分析球員練習時的跑動數據，「可能以前感覺欠缺活力，我很欣賞法國隊領隊迪甘斯，會參考他的打法，重點加強活力、速度及體能。我在球員時期技術雖未算出眾，卻以體能聞名，希望可將此傳授予球員。」

澳洲年青中堅米高加斯洛身高達1.91米，且體形健碩。（袁志浩攝）

新季班費約1600萬 13新援加盟

飛馬新球季獲隊長陳肇麒、張志勇、梁興傑與3名外援大衛拉菲爾、佐佐木周跟祖連奴留效，不過胡晉銘、積施利、艾華、查維斯及羅斯等主力則離隊，因此從元朗簽入陳柏衡、陳曉鋒、嚴啟華及李藹軒等本地球員，曾外流瑞典半職業聯賽的曾健晃更回流加盟。新外援方面，除入圍去屆「足球明星選舉」最佳中場最後8強的馬高斯，亦有前中岸水手青年軍、年僅19歲的澳洲高大中堅米高加斯洛 （Glassock Michael John），以及曾為薩拉戈薩在西甲上陣的26歲西班牙前鋒加西亞（Orti Gracia Jorge），班費約1600萬港元。

新加盟前鋒加西亞或許仍未適應時差，今日操練時狀態一般。（袁志浩攝）

身高1.91米的米高加斯洛體形健碩，已於球隊跟操近一周，Peter認為此子基本功及意識不俗；而加西亞剛於昨天到港，今日即出席操練，訓練中可見他狀態未足，Peter稱：「加西亞有速度、控傳球也很好。看過他的比賽片段，在西班牙盃對皇馬及巴塞等強隊，在精華中都表現不錯。」飛馬外援位置雖已滿額，但球隊指正洽談南美中前場外援，人選仍有機會變動，不過暫沒傾向羅致國援，Peter表示：「個人認為國援對香港球員沒幫助，與其要考慮如何換人，還不如讓年青球員出場。」

加西亞（Orti Gracia Jorge）曾效力多年薩拉戈薩，曾在西甲與當時效力巴塞隆拿的堤亞高艾簡達拿同場。（資料圖片）

陳肇麒重返前鋒位置

陳肇麒去季因球隊鬧「中堅荒」而曾客串後防，Peter明言對方新季只會出任前鋒。對此「陳7」感嘆終可重回最擅長位置，並期待在新援馬高斯助攻下取得更多入球。不過飛馬新季獲多名年青鋒將加盟，「陳7」又可感到「長江後浪推前浪」？他認為新一代有潛質，但需時吸取經驗，並打趣道：「看看他們可否推得動我，我都想他們成功，自己可以休息一下。」談及新帥Peter，他指兩人合作多年，早已建立信任，「新一代的知識跟以往有差別，Peter有他的專長，願意聆聽意見。以往在內地踢球時，有教練只有自己那一套，相信未來合作會更愉快。」

陳肇麒將重返前鋒位置，文彼得指新季或會起用雙箭頭陣式。（袁志浩攝）

飛馬將於下月13日至23日前往泰國集訓，跟當地球隊進行3至4場友賽，Peter希望球隊此行能盡快建立隊形。另外，球會正跟一間國際品牌洽談兩年冠名贊助，若成事會於兩周內公布。