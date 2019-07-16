【港超聯】文彼得任香港飛馬主帥　班費1600萬劍指聯賽三甲

港超聯球隊今周起陸續舉行開操儀式，香港飛馬今日（16日）於九龍仔公園足球場舉行公開操練，介紹新季職球員名單。
首度擔任職業球隊主教練一職的文彼得，期望改變球隊形象，建立一套屬於飛馬的踢法，並為球員注入活力。
香港飛馬去季在聯賽以第6位衝線，無緣問鼎盃賽冠軍，教練陳浩然新季未獲續約，主教練一職由前領隊文彼得（Peter）擔任。Peter雖從未執教過職業球隊，惟過去四季均有協助教練團工作，亦擔任球會U18主教練，他現正修讀亞洲足協A級教練牌照，課程預計在明年一月完成。
球員出身的文彼得，新一季將任飛馬主帥。（袁志浩攝）
目標聯賽三甲 建立活力形象
決定迎接新挑戰，Peter指因為相信自己理念及知識可改變球隊。球員出身的他指執教時會「嚴肅中帶點輕鬆」，平衡球隊與球員關係，並以聯賽三甲為目標。他說：「想贏波是定律，會朝盡攬所有錦標的方向前行，但暫時想先爭取較佳聯賽排名，未有參加亞洲賽的打算。」
香港飛馬來季以聯賽三甲為目標，並希望在能再問鼎菁英盃。（袁志浩攝）
飛馬在5年間曾7度易帥，柏度加西亞、楊正光、加倫及奇雲邦特等先後領軍，Peter認為球會踢法沒既定方向，且難以持久實行，令球員需時適應。他希望改變球隊過往形象，提升訓練量外，更考慮跟GPS品牌合作，分析球員練習時的跑動數據，「可能以前感覺欠缺活力，我很欣賞法國隊領隊迪甘斯，會參考他的打法，重點加強活力、速度及體能。我在球員時期技術雖未算出眾，卻以體能聞名，希望可將此傳授予球員。」
澳洲年青中堅米高加斯洛身高達1.91米，且體形健碩。（袁志浩攝）
新季班費約1600萬 13新援加盟
飛馬新球季獲隊長陳肇麒、張志勇、梁興傑與3名外援大衛拉菲爾、佐佐木周跟祖連奴留效，不過胡晉銘、積施利、艾華、查維斯及羅斯等主力則離隊，因此從元朗簽入陳柏衡、陳曉鋒、嚴啟華及李藹軒等本地球員，曾外流瑞典半職業聯賽的曾健晃更回流加盟。新外援方面，除入圍去屆「足球明星選舉」最佳中場最後8強的馬高斯，亦有前中岸水手青年軍、年僅19歲的澳洲高大中堅米高加斯洛 （Glassock Michael John），以及曾為薩拉戈薩在西甲上陣的26歲西班牙前鋒加西亞（Orti Gracia Jorge），班費約1600萬港元。
新加盟前鋒加西亞或許仍未適應時差，今日操練時狀態一般。（袁志浩攝）
身高1.91米的米高加斯洛體形健碩，已於球隊跟操近一周，Peter認為此子基本功及意識不俗；而加西亞剛於昨天到港，今日即出席操練，訓練中可見他狀態未足，Peter稱：「加西亞有速度、控傳球也很好。看過他的比賽片段，在西班牙盃對皇馬及巴塞等強隊，在精華中都表現不錯。」飛馬外援位置雖已滿額，但球隊指正洽談南美中前場外援，人選仍有機會變動，不過暫沒傾向羅致國援，Peter表示：「個人認為國援對香港球員沒幫助，與其要考慮如何換人，還不如讓年青球員出場。」
加西亞（Orti Gracia Jorge）曾效力多年薩拉戈薩，曾在西甲與當時效力巴塞隆拿的堤亞高艾簡達拿同場。（資料圖片）
陳肇麒重返前鋒位置
陳肇麒去季因球隊鬧「中堅荒」而曾客串後防，Peter明言對方新季只會出任前鋒。對此「陳7」感嘆終可重回最擅長位置，並期待在新援馬高斯助攻下取得更多入球。不過飛馬新季獲多名年青鋒將加盟，「陳7」又可感到「長江後浪推前浪」？他認為新一代有潛質，但需時吸取經驗，並打趣道：「看看他們可否推得動我，我都想他們成功，自己可以休息一下。」談及新帥Peter，他指兩人合作多年，早已建立信任，「新一代的知識跟以往有差別，Peter有他的專長，願意聆聽意見。以往在內地踢球時，有教練只有自己那一套，相信未來合作會更愉快。」
陳肇麒將重返前鋒位置，文彼得指新季或會起用雙箭頭陣式。（袁志浩攝）
飛馬將於下月13日至23日前往泰國集訓，跟當地球隊進行3至4場友賽，Peter希望球隊此行能盡快建立隊形。另外，球會正跟一間國際品牌洽談兩年冠名贊助，若成事會於兩周內公布。
香港飛馬球員名單：
1.梁興傑 3.雷文迪 4.米高加斯洛（ Glassock Michael John） 5.郭子堦
6.陳曉鋒 7.陳肇麒 8.馬高斯 9.劉智樂 10.加西亞 （Orti Gracia Jorge）
11.佐佐木周 12.蕭俊銘 13.黃俊皓 15.嚴啟華 16.羅曉聰 17.陳柏衡
18.張憙延 19.李藹軒 20.祖連奴 21.張志勇 23.雷傑名 24.羅境曦
27.黃子俊 28.邵昀俊 30.大衛拉菲爾 33.周穎軒 66.張春暉 77.曾健晃