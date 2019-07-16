【港超聯】陳柏衡假波案後重投飛馬　「回來是正確選擇」

「好耐冇做過訪問……」，香港飛馬今日（16日）進行公開操練，練習後記者上前訪問陳柏衡，他迎來了這一句。 2011年於南華出道，一季後轉投太陽飛馬，在陳柏衡曾經在這裏度過4個球季。2016年因捲入假波案而離開，他一年前獲判無罪後轉投佳聯元朗，默默重踏港超舞台，直至今季終回歸這老地方，「希望在飛馬重新出發」。

相隔近3年後再投舊會，陳柏衡特別感激主教練文彼得及球隊高層的邀請，「始終我在飛馬效力過很長時間，很有感情。部分隊友曾經合作，Peter更是我出道時的前輩，回來是一個正確的選擇」。

陳柏衡（左）去年在郭嘉諾改造下轉任左閘，發揮不俗，終獲飛馬羅致。（資料圖片）

經歷假波案後，陳柏衡坦言自己變得成熟，會認真對待足球。（袁志浩攝）

心態愈趨成熟 認真對待足球

過往經常出任左翼，惟去年在時任元朗主教練郭嘉諾領軍下，陳柏衡被改造成左閘登場，全場助攻助守令人眼前一亮。他認為獲飛馬羅致，總算是對去季表現的肯定，「希望去年表現可令外界對我重新定位，有一種重新出發的感覺。雖未知今年會出任甚麼位置，但想在飛馬由頭開始，做好自己，協助球隊贏波」。

他直言自己以往「火氣」較重，但隨年紀增長及各種經歷，自覺心態變得成熟及冷靜，未來會更認真地對待足球，「入選港隊是每位香港球員的夢想，我亦不例外，不過認為現時差距仍有點遠，希望先有穩定發揮」。

曾健晃（右）加盟飛馬，卻未能與去季曾外借至飛馬的哥哥曾至考「雙劍合壁」。據悉，後者來季會轉投元朗。（袁志浩攝）

曾健晃回流加盟 「要比強敵更熱血」

飛馬新季陣容中還有另一位熟悉面孔，曾效力傑志及富力R&F的前香港U22代表曾健晃，經歷去年外闖瑞典乙組聯賽球會Raslatts SK半季後回流加盟。「阿晃」透露於去年12月已回港，半年間一直未有正式比賽及練習，惟他對提升狀態仍充滿信心，「上季尾跟在飛馬跟操，現時開始慢慢重拾力量」。

阿晃能勝任前鋒及後防多個位置，不過近年在富力多出任後衛，他坦言對兩個位置都不陌生，最重要是爭取上陣時間。飛馬今季羅致多名年輕華將，阿晃希望成為球會跟球員的橋樑，幫助更多球員旅外，並以經驗鼓勵小將，「別人比我們強，便不可輸掉鬥志；若他們經驗較好，便要比他們更熱血！」