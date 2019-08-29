【歐聯】分組賽今晚抽籤　32強分檔全面睇　三英超勁旅列種子隊

經過本周中的附加賽後，今屆歐聯分組賽32支隊伍全部出爐，將於歐洲時間今晚6時（香港時間深夜12時）抽籤。上屆表現驚喜的阿積士在昨晚的附加賽次回合主場以2：0擊敗尼科西亞，總比數亦以2：0再躋身分組賽，被列入第2檔次。

上屆打入歐聯4強的阿積士，今屆要由外圍賽打起，他們在當地時間昨晚（8月28日）出戰附加賽次回合，主場對塞浦路斯的尼科西亞。兩隊首回合互交白卷，阿積士在43分鐘打破僵局，今夏新加盟的墨西哥防中艾臣奧馬艾華利斯接應薛耶治的罰球，一頂破網，助阿積士半場領先1：0。

墨西哥防中艾臣奧馬艾華利斯為阿積士開紀錄。（歐聯Twitter）

換邊後，雖然阿積士有亨特拉爾的入球被吹「詐糊」，但這名36歲老將在80分鐘交出助攻，橫傳予杜辛泰迪治射入，阿積士鎖定勝局贏2：0，兩回合計以同樣比數淘汰尼科西亞，打入歐聯分組賽。

除阿積士外，布魯日昨晚主場以2：1擊敗寧斯，兩回合贏3：1晉級；而布拉格斯拉維亞主場贏克盧日1：0，總比數以2：0晉級。貝爾格萊德紅星、奧林比亞高斯及薩格勒布戴拿模則在早一日晉級。

阿積士球員慶祝打入歐聯分組賽。（阿積士Twitter）

今屆32支歐聯分組賽參賽隊伍全部誕生，歐洲足協在當地時間晚上6時（香港時間深夜12時）抽籤。歐洲足協亦正式公布了32支球隊的抽籤分檔，有3支英超球隊位列種子隊，分別是衛冕的利物浦、歐霸盃得主車路士以及英超冠軍曼城。

第一檔（種子隊）：

+ 4 + 3 + 2

第二檔：

+ 4 + 3 + 2

第三檔：

+ 4 + 3 + 2

第四檔：

+ 4 + 3 + 2

分組賽抽籤規則：

同國球隊不會在分組賽相遇 同檔球隊不會在分組賽相遇 歐洲足協紀律委員會同意，俄羅斯及烏克蘭球隊不會同組 如果同國有多於一支球隊參賽，兩支球隊將會分開在周二及周三比賽；舉例說，如果一支被編入A、B、C或D組，另一支一定會編入E、F、G或H組。

以牌面實力計，第三檔的焦點球隊是意甲的國際米蘭，他們有干地執教，今夏大事擴軍，包括從曼聯簽入盧卡古。因此，國米所在的小組很可能會是死亡之組。至於在第四檔中，實力最強的相信是德甲季軍RB萊比錫。萬一國米及RB萊比錫被列入同一組，再加上頭兩檔的勁旅的話，那一組就甚有睇頭！

此外，歐洲足協今晚會公布上季最佳球員的得獎者，最後三強分別是利物浦後衛華基爾雲迪積克、祖雲達斯前鋒C朗拿度及巴塞隆拿前鋒美斯。