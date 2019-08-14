【歐聯】波圖爆冷主場不敵俄羅斯球隊無緣正賽　阿積士驚險晉級

兩支歐聯淘汰賽常客阿積士與波圖，分途出擊今年歐聯外圍賽第三圈次回合賽事，可惜兩隊的命途各異。去屆打入4強的阿積士，驚濤駭浪下以3：2險勝PAOK；上屆的8強份子波圖，卻在主場以2：3落敗，以作客入球遭俄羅斯的卡斯洛達淘汰出局。

上屆在歐聯8強不敵最終冠軍利物浦出局的波圖，今季歐聯需要在外圍賽爭奪正賽資格。該支前歐聯冠軍在外圍賽第三圈與俄羅斯的卡斯洛達（FC Krasnodar）交手，波圖在首回合作客1球擊敗對手，今仗以1球優勢返回主場。

波圖去季在歐聯打入8強，結果被冠軍利物浦淘汰出局。（Getty Images）

歐聯外圍賽第三圈其他賽果（按圖放大）

原以為出線在望，但波圖在開賽早段便立刻夢醒，卡斯洛達的贊達迪維希拿（Vilhena）在僅3分鐘便開紀錄，前鋒蘇利馬洛夫（Magomed-Shapi Suleymanov）及後以反擊及個人突破建功，梅開二度，助球隊在上半場3球領先波圖。雖然波圖在下半場急起直追，由薛路爾斯（Ze Luis）及路易斯迪亞斯（Luis Diaz）各入一球，結果亦以2：3告負，卡斯洛達以較佳的作客入球，力壓波圖晉級歐聯外圍賽第3圈。

曾在2003/04勇奪歐聯錦標的波圖，近年是歐聯常客之一，他們自2011/12球季後，連續8季於歐聯正賽亮相，並連續3屆躋身淘汰賽階段，惟今屆終於「斷纜」。

另外，去季表現令人眼前一亮的阿積士，同樣在外圍賽第三圈亮相，主場迎戰希臘的PAOK，阿積士在首回合作客與對手打成2：2平手，今仗憑杜辛泰迪治（Dusan Tadic）的12碼連中兩元，加上達利亞費高的入球，結果以3：2險勝PAOK，兩回合合計以5：4晉級。

阿積士驚險以5：4力克PAOK晉級。（Getty Images）