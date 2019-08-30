【歐聯】分組賽形勢分析　曼城抽上籤　巴塞多蒙特入「死亡之組」

歐洲足協昨晚舉行歐聯32強分組賽抽籤，以牌面計，最受關注的是F組，有巴塞隆拿、多蒙特及國際米蘭3支勁旅，可稱得上為今屆的「死亡之組」。至於G組4隊雖然名氣稍遜，但實力非常接近，相信都會有一番龍爭虎鬥。

經過本周中的歐聯附加賽後，32支歐聯分組賽隊伍全部誕生。歐洲足協在當地時間昨晚（8月29日）於摩納哥舉行抽籤，史奈達及施治兩名名宿獲邀為嘉賓。首輪歐聯分組賽會在9月17及18日上演。以下為歐聯8組的形勢及簡評：

A組：巴黎聖日耳門（法國）、皇家馬德里（西班牙）、布魯日（比利時）、加拉塔沙雷（土耳其）

A組強弱分明，為兩強兩弱之局，巴黎聖日耳門及皇家馬德里的實力明顯比另外兩隊高一截，相信可以攜手出線；小組首名誰屬，相信取決於兩隊的兩次交手成績。布魯日及加拉塔沙雷料爭奪小組第3名的歐霸席位。

歐洲足協在摩納哥舉行歐聯分組賽抽籤。（視覺中國）

B組：拜仁慕尼黑（德國）、熱刺（英格蘭）、奧林比亞高斯（希臘）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）

B組也是兩強兩弱之勢，德甲冠軍拜仁慕尼黑及應屆歐聯亞軍熱刺的實力明顯高一籌，相信這兩隊也是晉級16強的大熱門。奧林比亞高斯及貝爾格萊德紅星陪跑居多，就看誰能得小組第3名轉戰歐霸。

C組：曼城（英格蘭）、薩克達（烏克蘭）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、阿特蘭大（意大利）

C組的曼城可謂抽得上上籤，因為他們抽中第2檔中較弱的薩克達，所以這一組是曼城一強獨大之勢。這是曼城連續3屆與薩克達同組，可說非常熟路，相信首名晉級的懸念不大。薩克達的實力並非明顯凌駕於薩格勒布戴拿模及阿特蘭大，3隊勢將爭奪次名出線席位。

D組：祖雲達斯（意大利）、馬德里體育會（西班牙）、利華古遜（德國）、莫斯科火車頭（俄羅斯）

D組的祖雲達斯及馬德里體育會實力較高，是出線16強的大熱，至於小組首名之爭，除了取決於兩隊兩次交鋒的成績外，還要留意德甲的利華古遜。在第3檔次之中，利華實力中上，有力成為「搞局者」，說不定可以令祖記及馬體會失分。莫斯科火車頭的實力敬陪末席，相信是小組第3名為目標。

32支球隊被編入8組，每組小組首、次名入16強，第3名則轉戰歐霸32強。（視覺中國）

E組：利物浦（英格蘭）、拿玻里（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、亨克（比利時）

繼上屆分組賽後，利物浦及拿玻里再次相遇。上屆兩隊爭崩頭，同得9分，最後利物浦憑入球較多取得次名晉級，並最終獲得冠軍。在今屆的E組，利物浦及拿玻里的實力明顯較高，相信攜手晉級的機會較高。今次也是個好機會，看看奧地利班霸薩爾斯堡與歐洲頂級強隊的差距。

F組：巴塞隆拿（西班牙）、多蒙特（德國）、國際米蘭（意大利）、布拉格斯拉維亞（捷克）

抽籤前已有個說法：「國際米蘭所在的小組，基本上就死亡之組。」因為國米是第3檔中實力最強的球隊，他們有干地執教，今夏大事擴軍，簽得盧卡古及阿歷斯山齊士。在F組，是三強鼎立之局，巴塞隆拿、多蒙特及國米爭奪兩個出線席位，至於捷克的布拉格斯拉維亞相信只是陪跑分子。

荷蘭名宿史奈達擔任抽籤嘉賓。（視覺中國）

G組：辛尼特（俄羅斯）、賓菲加（葡萄牙）、里昂（法國）、RB萊比錫（德國）

每屆歐聯總有一組像G組的小組，星味貧乏，欠缺看點，沒有班霸，然而隊隊實力接近，說不出誰實力更強。辛尼特是種子隊中最弱的，賓菲加今夏有主將祖奧菲歷斯離隊，也是第2檔中較弱的一隊；反而里昂及RB萊比錫分別是第3檔及第4檔中較強的球隊。因此，相信G組會是一亂鬥。

H組：車路士（英格蘭）、阿積士（荷蘭）、華倫西亞（西班牙）、里爾（法國）

H組4隊的實力亦很接近，車路士雖然應屆歐霸盟主，但今夏經歷大變，夏薩特離隊，加上主帥林柏特又欠歐聯執教經驗，而且受制於轉會禁令，無法買人加強實力。阿積士雖然是去屆4強分子，但今夏有法蘭基迪莊及馬菲斯迪歷特兩大主將離隊，未必可以重演上屆奇跡，表現還有待觀望。華倫西亞上屆歐聯分組賽得小組第3，但跟次名的差距不大，今屆絕對有力爭出線，至於里爾是法甲亞軍，但尼高拉斯比比離隊令實力受損，相信他們是4隊中較為被看低的一隊。