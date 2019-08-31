【港超聯】華杜斯臨別放笑彈　基爾頓接班　黃洋：很信任他

匈牙利中場華杜斯開季前與傑志協議解約，昨晚（30日）在港超開鑼戰見證球隊5：0大勝愉園後，今晚（31日）就會回鄉。臨別之際，他不改冷面笑匠本色，又回應會否終於亮相社交網絡。

華杜斯在傑志球迷當中極受歡迎，昨晚比賽進行至32分鐘，球迷均為穿32號球衣的他鼓掌、及高唱其名字，華杜斯在半場及完場後都走到場邊為球迷簽名、合照，引來幾十人的長長人龍。賽後華杜斯來到傳媒席受訪，一向愛對記者講冷笑話的他道：「就像黃洋所言，去年我們已經練習過如何說再見了⋯⋯32分鐘時我聽到些什麼，但我覺得不夠大聲，就當是為下一次而預習吧！」又笑稱自己離開是「雙贏局面」：「伍健先生會很開心，因為我也會為他帶來收入。」

華杜斯半場到傑志球迷區簽名，引來長長人龍。（梁鵬威攝）

小球迷獲華杜斯簽名合照，喜上眉梢。（梁鵬威攝）

回憶在香港的時光，華杜斯認為「加盟傑志是一個很正確的決定」：「我們贏得太多錦標了，這當然是好事，但我認為還未足夠⋯⋯在一支班霸球隊的感覺很好，因為比賽多數會有好結果我們一起達到了很高的目標，不過就如香港這城市一般，我每一刻都會有更多不同的追求。在香港住過後，我擴闊了視野，感謝香港。」

華杜斯鞠躬答謝球迷支持。（梁鵬威攝）

曾經訪問華杜斯，儘管是個「80後」，但他從不用社交網絡，一旦離開家中就不會用手提電話上網，未來又會否為了讓球迷追蹤其消息而開設Instagram帳戶？他聞言笑笑，但態度堅決：「我應該以不用社交網絡而出名吧！我不易屈服，但我太太有IG，我的球迷可以透過追蹤她而知道我的消息。我很忙，所以不想開設社交網絡，不然我就會不斷地這樣做」，他邊作狀拿着電話瀏覽邊道，「還是去一下香港公園、海傍等比較好，社交網絡嘛，我有很多照片，但還是自己看好了。」

不過，他承諾會透過在新東家好好表現，讓球迷得知自己的動向：「踢得好，有波入，就可以登上新聞，球迷就可以知道我的動向了。」

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華杜斯效力傑志兩季半，曾離開又再回來，一直受球迷歡迎。（梁鵬威攝）

曾經離開又回來，華杜斯會否再演「U-turn」？這當然是未知數，但他承諾未來一定會回來香港：「在香港居住並不容易，但未來不論什麼原因也好，我會再回來的，我享受在香港的每一天。足球令我有機會切實地居住在香港，若然不是以足球員、而是以遊客身份前來，感受不會這麼深，每天可以坐地鐵到處去、找一些歷史建築參觀，我覺得自己來對了地方，也很有動力留下來。我不是永久居民，但也有香港身份證，對成為香港一份子我感到榮幸。」記者打趣說會懷念他的冷笑話，他即顯得一臉自豪，說：「看吧？我的笑話不錯吧！我未來就回香港當個喜劇演員吧！」

華杜斯獲球迷送上禮物。（梁鵬威攝）

談到在香港看的傑志最後一戰，華杜斯指賽果及表現都理想，「我在場邊看，覺得自己可入4球，不過當塘邊鶴總是很容易。」他勸勉眾前隊友繼續力求完美，爭取錦標。說完後，他又再到場外，與苦等自己的球迷見面。

昨晚傑志對愉園，以基爾頓代替華杜斯任正選，這名新兵亦有可人表現，交出入球及助攻，黃洋談及與新隊友的合作時道：「華杜斯和基爾頓的角色都是派牌和主攻，基爾頓的特色是跑動範圍和身體質素都很強，我跟他的配搭分工較清晰，我很信任他。」

基爾頓（右三）接替華杜斯在傑志中場的位置，首仗表現可人。（梁鵬威攝）

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