【港超聯】華杜斯向本地球迷許下承諾　一種感覺令黃洋最不捨

前香港足球先生華杜斯昨日公布離開傑志，這位匈牙利中場今日（28日）仍隨球隊練習，並剖白離隊原因及去向，他寄望有一日會再度回歸「藍鳥」。

傑志昨日宣布跟匈牙利中場華杜斯解約，後者今日如常在石門傑志中心操練。他雖坦言對離隊十分失落，但神情仍相當輕鬆，繼續向記者展示其「幽默大師」一面，「我盡量會說多點笑話，否則我會哭。黃洋說球隊上季已經練習過，所以我這次離開變得更容易。哈哈，他總是對的。」

華杜斯今日練習時仍相當認真，場上不停指點隊友走位；惟面對記者卻笑言自己沒有「化妝」，拒絕記者影「大頭」照。（袁志浩攝）

將赴歐洲落班 承諾不倒戈傑志

華杜斯離隊消息來得突然，球迷間均無法接受。有部份人質疑華杜斯解約原因，他解釋自己跟傑志已溝通了一段長時間，「季前集訓時我已跟會方商討，若我有機會返回家鄉或歐洲落班，而傑志又已建立良好隊形，我便會離開，始終在歐洲落班是一直是我的目標。」華杜斯又認為，是次決定對雙方長遠發展都是最佳選擇，「我是時候獲取更多經驗，找尋更多踢足球的動力。」

明天將會是華杜斯在傑志操練的最後一課，他在今日練習後跟不少隊友傾談甚久。（袁志浩攝）

對於職業舞台的下一站，華杜斯希望香港球迷放心，他強調傑志在心目中就等於香港，因此不會效力其他香港球隊。他更打趣道：「我今季不會倒戈傑志，除非在洲際超級盃吧。」華杜斯稱目前正跟一支歐洲球隊接觸，相信對方日內會公布有關消息，並指自己仍有回歸的可能性，「留隊的話我會很開心，但總是要向前行，展開新挑戰。若球隊再出現問題，或許我有一日會再回來。」這位中場大師透露，可能於今周末離港，但周五仍會入場觀看傑志對愉園的揭幕戰，跟球迷道別。

港超聯首三周賽程

2019/20球季港超聯第1周賽程。（01美術製圖）

黃洋肯定付出 難捨對方氣場

傑志隊長黃洋於兩年半期間跟華杜斯緊密合作，他坦言球隊甚少透露球員離隊資訊，因此對消息同樣感到意外。這位港足中場指現時難以談及對方離開後的影響，惟肯定華杜斯過去數季的付出，「他在隊中作為『鎖匙人』，貢獻出自己最大能力。傑志能夠在三年間奪得8項錦標，跟他有很大關係。」

「大哥」曾說過，只要跟華杜斯同時正選出場，內心便自然會有股「不會輸」的感覺。他慨嘆最難捨的，便是對方這股氣場，「他在比賽時的態度、情緒及鼓勵，都能影響身邊球員的戰鬥能力，我會很掛念他的。」

傑志隊長黃洋是華杜斯的中場拍檔，合作兩年多間兩度道別，他笑言球隊上季已就此情況練習過，所以應該會比較習慣。（袁志浩攝）

另外，入選港足9月出戰世界盃外圍賽決選名單的艾力士，今日亦有跟隨傑志操練保持狀態。這位入籍兵雖然在中超大連一方未能獲得一隊位置，惟他指沒有考慮返港或到其他國家效力，揚言自己未來3至4年均會選擇留在中國聯賽落班。