【西貢行山路線】企嶺下經深涌荔枝莊作結　回程搭船迎海風歎日落

西貢行山不一定蚺蛇尖般高階，由企嶺下老圍出發經深涌到荔枝莊，大部份路程平坦，豐富的生態目不暇給，電影迷亦可回味《賭神》及《賭俠》中經典場景。此行山路線宜在晨早及在無雨情況日子出發，坐船聽着浪聲看日落回市區，一樂也。 文：周立賢

路線：企嶺下老圍>榕樹澳>深涌>蛇石坳>荔枝莊 起點：企嶺下老圍 終點︰荔枝莊 全程：約12公里 需時：4.5-5.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：2星（若於深涌乘船離開1星；以5星為最高） 技術需求：1星（以5星為最高）

乘巴士299X/99（99R周末及假日限定）於企嶺下老圍站下車，向相反方向行幾分鐘見罕有的英國王室徽號郵筒，是此行第一個打卡位。

經過下老圍的村屋，不久是一條既平又直的石屎路。天公造美，邊行邊講約半小時就到企嶺下海，遠方可見船灣淡水湖及八仙嶺。道路繁忙，行人最好靠兩邊並留意路面情況，避免意外。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼

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約1小時輕鬆走到榕樹澳，緊接怪誕形狀樹木的，是路旁的紅樹林和抬頭見到馬鞍山，不禁停下來細味一番。巨型蜘蛛、色彩斑駁的蝴蝶，襯上海浪聲，是一家大細郊遊的好地方。榕樹澳著名的來記士多非每天都開店，朝聖的要留意。

由榕樹澳沿岸走，不一會見到深涌碼頭，感受深涌避雨亭及1948年修橋碑的古舊味道。再行10分鐘左右入村，深涌擁有一片廣闊草原，被地產商覷覦已久，慶幸暫時草地仍在，是放空的好地方。橋的兩個入口都被樹木封了，而且近看結構極為不穩，遊人勿嘗試登橋。值得一提是若不想上山或未能趕及荔枝莊的船，可在深涌碼頭坐船離開，尾班船為晚上6時15分。

馬料水來往黃石碼頭（經深涌、荔枝莊、塔門、高流灣、赤徑）渡輪時間表連結按此。

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企嶺下有多個魚排，供遊人釣魚。（周立賢攝）

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從朋友口中，得知廁所旁的深涌黃色小屋非比尋常。1989年香港電影《賭神》中，高進（周潤發飾）誤中陷阱暈倒，被陳刀仔（劉德華飾）、阿珍（王祖賢飾）與烏鴉（黃斌飾）發現，一度失憶的賭神就在這黃色小屋內休養，眾人發現賭神賭術高明。結局發哥在這屋內收了陳刀仔為徒弟，刀仔赴拉斯維加斯鑽研賭術。

一年後同由王晶任導演及編劇的《賭俠》中，黃色小屋再成為電影場景。陳刀仔（劉德華飾）與周星祖（周星馳飾）、三叔（吳孟達飾）一同逃過侯賽因（單立文飾）的追捕到陳刀仔祖屋、即黃色小屋暫住。不久周星祖自感被三叔撬牆腳，在祖屋外高唱徐小鳳的《變色感情》︰「逝去感情如何留得住，半點痴情遺留殊不易，更多悽悽慘慘的遭遇……」

劇情發展到周星馳及劉德華登上賭船，種種原因令他們中了侯賽因圈套，二人失意打道回祖屋。在傾盆大雨下意興闌珊。同屋的科威特人阿三（Mansook Ahmed飾）看不過眼，怒斥二人沒有膽，自己將將返國參加游擊隊與薩達姆抗衡。幾句話成為片中轉捩點，鼓起了劉德華及周星馳勇氣。深涌黃色小屋現已擴建，啡色大門仍然不變，到訪的不難找出這經典場景，當然，拍照時不要擅自入內或騷擾居民。

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深涌沼澤區於1999年曾被人為嚴重破壞。（周立賢攝）

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深涌經蛇石坳沿途設多個「小心山洪」警告牌，用意很明顯。當日好天仍要經石澗中石塊才能避免濕腳，如下雨或雨後不久相信需涉水而行，容易失足甚至會遇上山洪不能通過。因此出發前一定要查看天氣，這路段屬「好天專屬」。

蛇石坳一段為全程最辛苦的路段，要在暴曬太陽底下硬生生爬升至120米左右。蛇石坳有不少奇怪岩石，無奈時間所限未能續一拍照。官方路標指深涌到荔枝莊約1小時，當fit的絕無問題，若一大班人預1.5至2小時，時間較為充裕。

荔枝莊人的草原已被禁露營，只餘下一群牛在休閒地吃草。碼頭附近的荔枝莊為香港地質公園範圍，火山噴發沉積岩、凝灰岩、流紋岩等不同類型，愛好地質的朋友不會錯過。

離開時的時間重中之重，我們選擇坐渡輪往馬料水，由荔枝莊開出的尾班船是晚上6時，因此要預留時間提早到碼頭。趕不到的話，可以往白沙澳乘尾班車6時25分的7號小巴，連尾班小巴都錯過也不用怕，可以提早電召的士到白沙澳。

於船上迎來涼風，吐露港上遠望船灣淡水湖水壩和八仙嶺等，浪花引來海鳥隨船尾飛翔，轉瞬間便到馬料水碼頭，為今次旅程寫下完美句號。

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荔枝莊有不少人在釣魚。（周立賢攝）

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總結︰由企嶺下老圍到深涌為一星親子路線，若要經蛇石坳到荔枝莊就需要一定體力，也要留意船期。

平日沿途的士多大都沒有開店，因此需帶足補給。假日時就可以在路上午餐及補給。部份路段電話接收網絡不太穩定，不應太依賴電話中的地圖認路，最好帶備實體行山地圖。

回想曾有老師問了一個問題︰「階磚不會拒絕磨蝕，窗花不可幽禁落霞，這兩句歌詞意思是什麼？」不少人眼中發展是硬道理，保育只是換個名義地發展。但當一切都可以被取代，榕樹澳沒有紅樹林、深涌不再是世外桃園、荔枝莊不再找到彈塗魚，還餘下什麼予下一代？