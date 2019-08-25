【上水行山路線】港鐵站起步登華山尋祈雨碑　訪「北望神州」石

梧桐河以北，有一列窄長山崗橫列，山崗由東至西，分別名為杉山、華山（又名大嶺）、犀牛望月、馬頭嶺及松山，山脊有昔日英軍所建之石屎軍路，用作防衛深圳河以北的中國解放軍南侵。 華山東南面之山谷建有新圍／大嶺練靶場，今被解放軍佔領。主峰犀牛望月，標高164米，似是風水穴名，然後眾人多以華山稱呼之；華山山上有一祈雨碑，為清國道光年間由廖有容所立，為香港少有的農耕社會敬畏自然的拜天信仰古蹟。

路線︰上水火車站→石湖新村→華山→犀牛望月→馬頭嶺→松山→坪輋

華山山上有一祈雨碑，為清國道光年間由廖有容所立，為香港少有的農耕社會敬畏自然的拜天信仰古蹟。（刹那授權使用）

自上水火車站起步，經過數尊形態怪異，半身刻有電腦字體「威武文明之師」的雕像，轉入跨過梧桐河的橋後，進入石湖新村。村後墳地處處，視野開揚，不難看見華山南脊的山徑。

穿過架空電線，踏上不足95米的山崗，可俯瞰靶場；此地亦是越野單車經常拜訪之地，更見有越野單車手持有工具在山脊上平整或堆砌跳台以供玩樂。繼續北行，稍微急斜的碎石路往靶場與華山公立學校之間的山坳，新手宜小心行事，然後再次往上攀升南脊，止於華山山頂。

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華山山頂豎立祈雨碑，五面皆有刻字，其中一面刻有「與雲降雨之神」。縱觀華山所處的地理位置，四周皆為平原，僅南面有大刀屻及大帽山，還有靠東的黃嶺山脈和倚西的圭角山，是故視野可謂相當廣闊，上水新市鎮一覽無違。

軍路就在山頂旁邊，往東行，靶場對上的山坳變成焦土，而且帶有濃烈的燒焦味，似乎山火剛在不久之前才撲熄。未幾見有一石置於北側，上有2009年的塗鴉，書有「北望神州」，顏料新鮮，似經常補油。華山非郊野公園範圍，是故應沒有法例保護岩石免受破壞。

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至犀牛望月，軍路兩邊長滿植被，視野不良；直至抵達馬頭嶺，北面有不明顯山徑下走馬頭嶺北脊出上山雞乙（音屈）。旁邊有一褪色警告牌，可能是昔日軍事用地，勉強可見「WARNING KEEP OUT」等字眼。往南望，當時龍山的隧道工程正在進行中，似乎是蓮塘口岸的相關工程。路邊有晨運人士開闢的空地，用地氈鋪在地上阻止野草生長。

至松山，北坡有大量鐵線圈，更達四層之多，與落馬洲所見的相同，然而此地並非普日禁區邊界，推測應該是反偷渡或防衛用的痕跡。軍路始降，可出坪輋路，附近有雲泉仙館和坪輋天后廟兩個名勝。坪輋有巴士和綠色小巴往上水和粉嶺火車站，剛好日落，賦歸返家。

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