【大埔行山路線】大尾篤起步遊橫七古道　賞沙頭角風光行往烏蛟騰

每年都有7月7日，但是年7月7日碰巧星期日，屬一星期的第七天。在「三條七」的日子，天氣不太穩定，雲量較多及間中有雨，走走較短及位處樹林裏的橫七古道就適合不過了。行程由大尾篤起步，途經自然教育徑及橫七古道，但在下七木橋折返，並經另一山徑往烏蛟騰。

日期：2019年7月7日（日） 路線：大尾篤—新娘潭路—八仙嶺自然教育徑—橫山腳—下七木橋—新娘潭路—烏蛟騰

七木橋（北潭坳Blog提供）

從大尾篤起步，先上走十分鐘至船灣郊野公園遊客中心，過往都經「春風亭」往八仙嶺自然教育徑，不過是次先走小段新娘潭路，然後再沿樓梯急登自然教育徑。那裏環境不透風，非常悶熱，接回自然教育徑時不如小休一會，幾分鐘後繼續行程。

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剛才的位置其實只上了一半，但之後半段斜度明顯減緩，到教育徑最高處（仙姑峰路口附近），感覺不算太難受。路況趨於下行，又半小時到橫七古道路口，天色突然轉暗，先看看天氣情況再作部署，確認沒有雨區朝來，就進入橫七古道。

橫七古道在衛奕信徑第十段，連接橫山腳下村、橫山腳上村、下七木橋至鹿頸。橫山腳為八仙嶺東北麓海拔二百餘米的台地，台地深處為已荒廢及明顯破爛的村落，周遭被樹木包圍，沒有陽光照射下難免有點陰森。

進入橫七古道，首先會穿過橫山腳下村，約十分鐘後穿過橫山腳上村，兩村被「關爺坳」隔開，那裏昔日有座關帝廟。

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古道接着在橫山腳台地穿梭，會經過兩道登上黃嶺的路口，接著開始下行至下七木橋。近日以陰雨天氣為主，石面有點濕滑，小心為上，不久後看到個告示板，代表已到下七木橋村，盛夏季節野草把村口完全湮沒，無緣內進參觀，而且環境蚊蟲極多，所以沒有停留太長時間，純粹趁難得的日子「打卡」罷了。

原路折返橫山腳附近，之後按指示牌往烏蛟騰方向，沿途其中一處還能鳥瞰鹿頸及沙頭角海風光。

地勢徐徐下降，最後經過一片植林區，到達新娘潭路與烏蛟騰路交界，再走約十分鐘步程，順利到達烏蛟騰村，結束全長十餘公里但上落不算太多的半天。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】