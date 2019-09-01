【英超】利物浦作客大勝般尼　沙拿疑激嬲「好好先生」

英超第4輪，利物浦作客3：0大勝般尼，繼續穩坐榜首，本應是高興事，但焦點卻落在沙迪奧文尼換出時大發雷霆，原因眾說紛紜，但矛頭都指向與文尼一同正選上陣的穆罕默德沙拿。

利物浦作客般尼，踢來不算艱辛，32分鐘先有阿歷山大阿諾在右路畸角位大腳一抽，輕微省中基斯活特吊入死角開紀錄，37分鐘羅拔圖法明奴中路突破，再分予左邊後上的文尼燙遠柱入網，加上80分鐘法明奴禁區頂抽射地波入網，紅軍以3：0擊敗般尼，3分手到拿來。

沙迪奧文尼（右二）表現突出，上季與穆罕默德沙拿並列神射手。（Getty Images）

連入3球上榜首兼零失球，看似是利物浦的完美結局，但85分鐘的一幕卻比贏波更引人熱話，高普將沙迪奧文尼調出、換入奧歷治，文尼卻大發雷霆，一步出場邊就不斷揚手、嘴裏也不斷說話，即使回到後備席上仍是滿腔怒火地投訴，嚇得佐敦軒達臣、祖高美斯等都目瞪口呆，直至占士米拿坐在他身邊安撫，及為他交出助攻的法明奴拍拍他大腿，他才冷靜下來。

文尼被換出後大發雷霆：

+ 5 + 4 + 3

球迷為沙拿辯護 高普：小事一椿



平日形象溫文的文尼罕有地大發脾氣，不少球迷都認為與沙拿表現「獨食」有關，尤其文尼被換出前不久一次攻勢，沙拿在文尼在禁區內無人看管下，仍堅持自己起腳施射而未能化為入球，更令球迷看得氣結。不過亦有球迷為沙拿辯護，指兩人過往多次互相助攻、亦各有「獨食」的時候，不應怪責任何一方。



傳媒在賽後當然針對文尼向高普提問，這位利物浦主帥指塞內加爾前鋒的不滿，與被調離場無關，但就承認愛將心情不佳：「我知道他為什麼不開心，他不滿意比賽的其中一個環節。」文尼平日表現低調亦甚少表露負面情緒，高普亦認為他「表現得跟平常有點不一樣」：「他無法掩飾自己的情緒，我挺喜歡這一點的，而且問題已經解決了，這只是一件小事，下星期就不會有人記得。」

球迷普遍認為，穆罕默德沙拿（右二）是文尼大發雷霆的原因。（Getty Images）

高普回應得體，法明奴亦將尷尬變作搞笑時刻，利物浦賽後曾在官方instagram上載賽後球員通道的影片，可見一眾利物浦球員走回更衣室時，法明奴走在沙拿及文尼之間，法明奴看到鏡頭即擺出一副趣怪表情，眼神先飄向前方的沙拿，再回望鏡頭，即時引來球迷熱議。不過利物浦其後已刪除這段影片，只是影片早已在網上瘋傳。



另外，法明奴昨日除安慰文尼，為他送上助攻之餘，自己亦取得第50個英超入球，令他成為首位在英超取得半百入球的巴西球員。

利物浦曾在賽後上載一段影片，法明奴走在沙拿身後，臉露趣怪表情。（利物浦instagram）