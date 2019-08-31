【英超】曼聯清冗員外借史摩寧予羅馬　蘇斯克查稱無意羅致伊巴

在其他歐洲聯賽轉會窗關上前，曼聯積極清理冗員，繼日前借走阿歷斯山齊士後，昨日再將中堅基斯史摩寧借到羅馬，另一守將達美安亦勢離隊。曼聯領隊蘇斯克查表示，他無法向史摩寧承諾正選位置，但他確實馬高斯盧祖留隊。對於伊巴謙莫域暗示願意回歸曼聯，蘇斯克查認為他只是說笑。

29歲的曼聯中堅基斯史摩寧落實以外借身分加盟羅馬一季，借用費為300萬歐元。史摩寧在2009年由富咸轉投曼聯，效力9個球季，近年是球隊的正選中堅，但自從曼聯以破後衛世界紀錄收購哈利馬古尼後，史摩寧就失去正選位置。

蘇斯克查在記者會上確認，史摩寧將離隊，而馬高斯盧祖就會留隊。（Getty Images/資料圖片）

曼聯領隊蘇斯克查昨日（8月30日）在記者會上確認，史摩寧外借離隊。他說：「就在最近幾日，基斯獲得這個機會，所以我們坐下來討論。此時，我們球隊已經有6個中堅，我不能向基斯承諾正選位置。因此，他已經在飛機上了。我覺得他會享受這次外借，羅馬是一間大球會，意甲是一大聯賽，沒有很多英格蘭球員可以有機會在意甲踢波。我相信他回來之後，肯定會變得更強。」

將會披甲6號羅馬球衣的史摩寧說：「當我聽到羅馬對我有興趣，可以在一個新的聯賽踢一間大球會，這是我所需要的。我很幸運可以來到這裏。」史摩寧坦言他是為了正選而離開曼聯，他在社交網站留言：「曼聯、曼聯球迷及曼徹斯特永遠會在我內心佔一席位，但我仍很希望像9年前加盟時的那樣，經常正選上陣。」

史摩寧今季外借到羅馬，穿上6號球衣。（史摩寧Twitter）

傳另一曼聯後衛達美安將轉投帕爾馬，蘇斯克查亦表示這名意大利球員可能離隊。他說：「或者達美安（都會離隊），有些意大利球會對他有興趣。馬高祖（盧祖）就肯定留隊。雖然我們的球員人數減少，但陣容仍然足夠強大，各個位置都有足夠的替補。」

蘇斯克查表示他無法向史摩寧承諾正選位置。（Getty Images/資料圖片）

曼聯現有中堅人手（按圖放大）：

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意大利後衛達美安勢於這個周末離隊。（Getty Images/資料圖片）

另外，現在洛杉磯銀河落班的前曼聯射手伊巴謙莫域日前暗示，願意回歸英超。蘇斯克查則回應：「如果他下月是28歲，而非38歲的話，事件就不一樣了。不過，他在曼聯過了一段美好的時光，他現在亦踢得很好，只是他不幸在這裏受過傷。」

蘇斯克查續說：「誰知道之後怎樣？他有我的電話號碼。雖然他沒有租過我的屋，但他都看過，我們也可以用母語溝通。如果他是認真的話，我會跟他好好談談。」之後記問追問伊巴回歸曼聯的可能性時，蘇斯克查說：「我不認為這會發生的。他在曼聯有過一段好日子，他有一段成功的職業生涯，但我不覺得他的說話是認真的。」