【英超】曼聯連續3場聯賽失分　作客遭修咸頓逼和

曼聯連續3場英超失分！ 在周六早場，曼聯作客修咸頓，雖然有丹尼爾占士在上半場開紀錄，但換邊後被維斯達加特頭槌破門，最終踢成1：1完場。

對比上場不敵水晶宮，曼聯作出3處變動，由艾舒利楊格取代受傷的勞基梳爾鎮守左閘，與哈利馬古尼、域陀連迪路夫及雲比沙卡在門將迪基亞前築起防線。保羅普巴及麥湯米尼繼續擔任防中，而前線方面，安東尼馬迪爾因傷避戰，遭抨擊進攻欠貢獻的連格則退居後備，由安達斯彭利拿及桑馬達取代兩人的位置，與拉舒福特及丹尼爾占士攻堅。

桑馬達（右）今場取代連格，擔任進攻中場。（路透社）

最近各項賽事兩連勝的修咸頓就由安格斯根恩把關，薛迪索拉斯、碧拿歷克、維斯達加特及奇雲丹素組成防線，賀積查治及奧里奧爾羅美奧踢防中，保法爾及禾特普斯負責進攻，支援查阿當斯及丹尼艾格斯的雙箭頭。主場出擊，修咸頓開局踢得十分主動，前場壓逼，保法爾十分活躍，在7分鐘就有腳遠射僅斜出。

初段保法爾的射門相當具威脅，僅僅斜出。（路透社）

丹尼爾占士射入今季第3球

曼聯的反擊主要靠右翼丹尼爾占士，他速度快，多次突破修咸頓的防線。在10分鐘，麥湯米尼斜傳到左路，丹尼爾占士帶波闖入禁區，薛迪索拉斯且戰且退，給予他太多空間。丹尼爾占士把握機會，起右腳燙射遠柱網角，為曼聯領先1：0。丹尼爾占士4輪英超已經攻入3球，網民笑言他用短短幾場時間，已經追平阿歷斯山齊士為曼聯射入的聯賽入球總數。

此外，丹尼爾占士是曼聯史上第4位在頭4場英超比賽中的3場取得入球的球員，之前3位分別是伊巴謙莫域、盧卡古及沙夏。在12分鐘，丹尼爾占士跟桑馬達在左路配合，之後禁區頂起腳，但射得不太清脆，被安格斯根恩接實。

丹尼爾占士為曼聯先開紀錄。（路透社）

+ 3 + 2

曼聯右閘雲比卡沙在上半場積極助攻，時而疊瓦傳中，亦有入禁區接應，但最後一腳的傳射尚有改善空間。在18分鐘，雲比卡沙入禁區窩利傳中太大力，隊友修正後再從左路傳中，雲比卡沙遠柱搶點一射高出。

曼聯逐漸佔主動，在22分鐘，入球功臣丹尼爾占士於禁區頂有起腳機會，其勁射被安格斯根恩撲出。28分鐘，丹尼爾占士在左路用右腳傳中，拉舒福特頭槌一頂偏離目標。靠丹尼爾占士的入球，曼聯半場領先1：0。

拉舒福特的頭槌攻門斜出。（路透社）

50分鐘，拉舒福特半單刀機會，安格斯根恩及時封到，之後皮球輾轉落到左路丹尼爾占士腳下，他的傳中線路不俗，拉舒福特搶前點，但被對手後衛破壞了攻勢。

維斯達加特頂贏連迪路夫追平

58分鐘，修咸頓靠角球攻勢追平。首先是前鋒丹尼艾格斯接應角球，頭柱一頂，迪基亞反應快單槌打出。但修咸頓守衛奇雲丹素搶得來球，在右路傳中，丹麥中堅維斯達加特高高跳起，力壓域陀連迪路夫頂入，為主隊追平1：1。

維斯達加特力壓連迪路夫頂入，在58分鐘為修咸頓追平。（路透社）

奇雲丹素兩黃一紅被逐

平局後，雙方開始變陣，修咸頓換入沙恩朗及史超活岩士唐，而曼聯就將桑馬達及安達斯彭利拿調走，由連格及尼曼查馬迪入替，將普巴推上一格踢攻中。73分鐘，奇雲丹素兩腳飛鏟麥湯米尼，被罰第2面黃牌，兩黃一紅被逐，修咸頓要10人應戰。74分鐘，普巴傳中，丹尼爾占士接波後再推近龍門，但其勁射被撲出。

奇雲丹素鏟跌麥湯米尼，兩黃一紅被逐。（路透社）

曼聯全場21次射門

為了穩住局勢，修咸頓換走前鋒丹尼艾格斯，調入吉田麻也，加強防守。至於曼聯亦放手一博，用小將格連活特入替麥湯米尼，加強攻力。83分鐘，拉舒福特有次禁區內起腳，但其射門被安格斯根恩封到。今場拉舒福特不乏機會，但他全都浪費了。

曼聯完場前狂攻猛打，連格、格連活特、艾舒利楊格等都有射門，可惜都未能建功，最終全場21次射門的曼聯遭修咸頓逼和1：1，連續3場聯賽失分，4戰僅得5分。