【英超】雲格讚沙拿射把握力與美斯並肩　自稱離開球場找到新生活

沙拿能力可比美斯？ 沒錯，前阿仙奴領隊雲格相信該名利物浦前鋒，把握力可與阿根廷「球王」美斯媲美。 不過，要真真正正成為「球王」，雲格就向沙拿給了以下的建議。

雲格雖於2017-18年球季後離開阿仙奴，但一直未有遠離球圈，不時都會上電視擔任評論。10月將70歲的他認為，沙拿能力其實與美斯相差不遠，但需要學習在門前何時起腳、何時傳球給隊友。「沙拿跟美斯有相似之處，」雲格說：「但他一定要如美斯一樣穩定。我認為他的把握力可與美斯匹敵，不過美斯的『完成度』更高。」

雲格認為沙拿在門前要更無私。（Getty Images）

「假以時日，沙拿將會學懂如何處理射門或起腳的時機。」雲格說。（Getty Images）

雲格指出美斯更優勝的一點：「他會交出最後一傳，沙拿現時有點太沉迷於自己入球，假以時日，他會學到何時傳球給隊友、何時自己起腳攻門。」今季4仗入3球的沙拿早前對般尼一役，在可以橫傳給隊友沙迪奧文尼輕鬆破門的情況下，依然選擇自己起腳，文尼被換出後大發脾氣，外媒指此事令二人不和。

除了沙拿外，雲格對利物浦另一前鋒羅拔圖法明奴亦讚不絕口：「有時你會忘了法明奴這樣願意犧牲自己的球員，就像蘇亞雷斯為美斯及尼馬鋪橋搭路一樣，每隊總有一個人願為整體而戰，他會幫助每個隊友，讓他們發光發亮。一個慷慨的前鋒－－這一片拼圖是很難找到的。」

「沙拿把握力一流，但美斯『完成度』更高。」（Getty Images）

場外找到新生活 仍望有日重執帥印

雲格去年離開阿仙奴，至今都仍未找到新工作，不時在電視節目擔任評論員，與球圈保持一定距離。「教授」指自己未落班，皆因需要更多時間：「我需要比我想像中更多的時間，去離開過去一直在做的事，讓一切都沉澱需要時間。」擔任足球教練已逾30年，雲格自言現在找到了新生活：「我與足球保持了一段距離，發現自己就似昏迷了35年的人一樣，一覺醒來，才發現沒有球會、球賽及工作也可生活。」

不過，雲格仍想重返賽場：「我早上起身時仍會看足球，心坎中仍是足球為主，我對它的熱誠仍未消散。」這名法國籍名帥早前表示，自己有興趣及有機會執教國家隊，出戰2022年世界盃。