【F1意大利站】陸克萊再下一城　助法拉利重光蒙扎　慶車隊90周年

法拉利車手陸克萊周日（8日）在車隊「主場」再下一城，力壓平治兩位車手保達斯及咸美頓奪得冠軍，讓法拉利在9年後首次於蒙扎車場奪得分站冠軍。

陸克萊今戰排頭位出發，一開車未算遇到太大壓力，於第3位起步的保達斯差點就爬過咸美頓，但出彎時速度不夠，讓咸美頓重奪第2位。在3人後面的華迪爾第6圈入彎失控打轉，重返賽道時太心急未有看到Racing Point「太子爺」史杜爾在自己的側面，撞到該名加拿大車手，令到「紅色跑車」前翼受損。

陸克萊首彎守住位置，最後守住冠軍。（Getty Images）

華迪爾失控打轉。（Getty Images）

華迪爾換上前翼跌到最後，禍不單行的他因為不安全地重返賽道，導致與史杜爾發生意外，被罰「Stop-and-Go」10秒，最後只能以第14位完成比賽。史杜爾被華迪爾撞至打轉，重返賽道時差點與紅牛二隊的加斯利撞車，幸好後者及時避開。

華迪爾不安全重返賽道，撞到史杜爾。（Getty Images）

前列隨咸美頓第20圈入Pit，開始出現暗湧，法拉利即時作出應對，令到平治的作戰計劃未能奏效。咸美頓換胎後拉近了與陸克萊的距離，更一直維持在DRS可開動的距離，似乎奪得頭位只是時間問題。

不過，繼第23圈爬頭失敗後，咸美頓在第42圈入首個彎時收掣不及，只能走入安全路線，更讓隊友保達斯爬頭。

陸克萊為法拉利在蒙扎站贏得冠軍。（Getty Images）

陸克萊破9年魔咒 賀法拉利90周年

雖然芬蘭車手保達斯逐步追近，但最後始終未能令陸克萊交出第一位，而且得到DRS的時候，更在第一個彎失誤，「保送」陸克萊上頒獎台最高階。這名摩納哥車手賽後直言十分疲累，更說：「可以說意大利語嗎？」讓主場車迷都十分高興。今年才21歲的陸克萊說：「我犯了幾次錯，但很高興以第一名回到終點。」陸克萊奪得意大利站冠軍，除了是他今年第二冠外，更是法拉利9年來首次於蒙扎奪得冠軍，可謂車隊90周年的最大賀禮。

咸美頓賽後恭賀陸克萊及法拉利，指自己「已盡了最大努力」，但輪胎最終耗盡，但今站奪得第2、第3，「對車隊而言仍是十分強勢」。咸美頓今站奪得季軍，但因最快圈速而多得1分，於車手榜暫以284分續排第1，今站亞軍的保達斯落後63分列次席。陸克萊現時累積182分，仍是三甲不入，但只落後今站得第8的「三哥」、紅牛車手韋斯達賓3分。