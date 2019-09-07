【F1】求破9年宿命　陸克萊乘勝攻意大利站　賀法拉利成立90載

一級方程式（F1）經歷13站賽事，法拉利終於憑陸克萊在比利時站「開齋」，取得今年車隊首個分站冠軍，在本周末的主場意大利站前打響頭炮。 強勢返回主場出戰，法拉利車手誓盼再以分站冠軍，慶祝車隊「九十大壽」。

法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）以21歲237日之齡，在比利時站取得職業生涯首個分站冠軍，成為史上第3年輕的車手在分站掄元，也助法拉利在12個分站後，今季終於「開齋」。意大利站即將在本周末於蒙扎賽道（Monza）上演，陸克萊坦言，去年他還未加盟法拉利，但車迷的熱烈支持已叫人難忘，今年以法拉利車手身分強戰意大利，他非常期待：「實在無法想像。我今年是法拉利車手，又剛剛贏得分站冠軍，我肯定車迷對我的支持比去屆更熱烈，我真的很期待。」

陸克萊在比利時站處子奪冠，同時為法拉利贏得今年首個分站冠軍。（Getty Images）

法拉利的創辦人安素法拉利（Enzo Ferrari）在1929年創辦法拉利時，並無意發展汽車產業，及後與愛快羅密歌（Alfa Romeo）合作發展戰車。法拉利隨後結束與愛快車隊的合作關係，在1947年首次以法拉利車隊推出戰車，並於1950年正式參加F1。

安素法拉利在1929年創立法拉利，其後「躍馬」在1950年首次參加一級方程式。（Getty Images）

法拉利參加F1至今69年，曾經贏得236場分站冠軍，在1952年由艾拔圖艾斯卡利（Alberto Ascari）贏得首個車手世界冠軍，1961年初嘗車隊總冠軍之味。多年來，不少法拉利頂級車手創出彪炳戰績，曾經15次贏得車手總冠軍及16次車隊總冠軍，其中為人熟悉的包括早前去世的尼基羅達（Niki Lauda）及拉高倫（Kimi Raikkonen），「車神」米高舒密加（Michael Schumacher）在2000年初期寫下的「法拉利王朝」，更令車迷留下深刻印象。

「車神」米高舒密加曾經為法拉利5奪世界冠軍，創下「法拉利王朝」。（Getty Images）

適逢法拉利成立90周年，「躍馬」將在本周末返回主場蒙扎賽道出戰意大利站。車隊過往在意大利站贏得19次冠軍，對上一次揚威是2010年由艾朗素奪冠。華迪爾與陸克萊今周末攜手出戰，誓為「躍馬」打破9年宿命，再度稱霸蒙扎。

今年去世的尼基羅達，曾經為法拉利奪得世界冠軍。（Getty Images）