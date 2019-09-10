【世界盃外圍賽】香港頑強防守不失鬥志　主場2球負亞洲一哥伊朗

世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組，香港隊在主場香港大球場迎戰「亞洲一哥」伊朗，吸引13,942人入場，香港上、下半場各失一球下，終以0：2告負。

伊朗在他們今屆世盃外賽事排出強陣應戰，主力阿斯蒙、白禮頓前鋒查漢巴克殊等悉數列正選；香港比起上仗作客柬埔寨則有所變陣，以黃洋、陳俊樂及羅拔圖組成中場線，明顯以防務為主，兩邊邊線亦屯重兵，右路有唐建文及徐宏傑合力鎮守，左邊則由丹尼及羅梓駿合作，前線僅快馬夏志明一人。

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羅梓駿（右）。（李澤彤攝）

港隊鋒線擺出夏志明（左）做單箭頭。（袁志浩攝）

伊朗上半場掌握大部份控球權，未有急進，11分鐘，查漢巴克殊右邊畸角位斬向門前，阿斯蒙頭槌頂彈地波，葉鴻輝反應快及時撲出；15分鐘，阿斯蒙展現射術，禁區內左側轉身抽向遠柱，僅僅略柱而出。17分鐘港隊反擊，黃洋左路直傳予夏志明快放，該名港隊前鋒殺入禁區吊傳到門前予入楔的羅梓駿，惟伊朗門將比蘭雲特快一步接實。

世界盃亞洲區外圍賽，香港0：2伊朗。（李澤彤攝）

+ 4 + 3 + 2

香港兩度埋門差點破門

23分鐘，伊朗先開紀錄，阿斯蒙接應短傳第一時間起腳抽射入網成1：0，37分鐘再有安沙里法特門前施倒掛，但省中門楣彈出底線。38分鐘，港隊再有一次難得的進攻擊會，但到門前又被比蘭雲特早一步沒收，43分鐘，羅梓駿及陳俊樂門前先後嘗試起腳，但都被比蘭雲特拍走皮球。

伊朗今仗掌握戰局，但面對港隊頑強防守，也難撕破港隊大門。（袁志浩攝）

伊朗的阿斯蒙先開紀錄。（袁志浩攝）

換邊後戰至54分鐘，伊朗將比數擴大，右路一次攻勢，安沙里法特門前走空接應橫傳近射入網，將比數拉開至2：0。80分鐘，港隊終博得一記角球，比蘭雲特出迎將皮球打走。補時階段，丹尼搏得對手在畸角位犯手球，獲得一次罰球機會，但未能造成威脅。最終香港以0：2負予伊朗，在今屆世界盃外圍賽暫時未開勝門。儘管落敗，但港隊今仗後防表現充滿決心，前線亦把握每個進攻機會跑盡，對伊朗輸2球已有交代，全場1.3萬名球迷賽後對全隊報以熱烈掌聲，不斷高呼「香港」。港隊下仗將在10月友賽馬來西亞，並於10月10日香港時間深夜作客伊拉克。

同日另一場C組賽事，柬埔寨在主場0：1不敵巴林，與香港同樣1和1負得1分，但由於香港失球較多，暫時敬陪末席。

羅梓駿（左）。（袁志浩攝）