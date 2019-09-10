【世界盃外圍賽】伊朗女球迷睇波受罰自焚亡　伊朗隊長：腐朽禁忌

香港近數月社會氣氛緊張，網民號召在今晚的世界盃外圍賽表態，事實上，港隊今晚的對手伊朗，球迷亦需抗爭。 儘管國際足協不斷向伊朗施壓，要求該國解除40年的禁令，讓女性自由入場觀賞下月在首都德黑蘭上演的世盃外分組賽，惟多番爭持下，仍未能落實。有女球迷已等不到這一天，為抗議這不平等條例，自焚身亡。

由於伊朗女性被禁止親身入場觀看球賽，不少女球迷都會喬裝成男子混入賽場，29歲的伊朗女球迷Sahar今年3月亦扮成男相入場，卻被識破而被捕。儘管Sahar之後獲釋，但其後被冠以「未有穿上合適的女性服飾」之罪，或遭判監半年。

有指Sahar生前為艾斯迪格拿球迷。（網上圖片）

有網民以插畫紀念自焚身亡的Sahar，寓意她化成天使，繼續爭取女性球迷入場觀賽的自由。（網上圖片）

家人透露患有躁鬱症 扣押期間惡化

得知可能入獄，Sahar在法庭外向身上潑汽油並點火自焚，導致全身9成皮膚燒傷，需靠儀器維生，最終不治。Sahar的姊姊表示，妹妹一向患有躁鬱症，被扣押時精神狀況一直變差。得知事件後，伊朗國家隊隊長索查在instagram寫道：「我們為這些針對女性、守舊腐朽的禁忌而震驚，未來的一代，亦會為女性曾被禁進入球場而驚訝。」