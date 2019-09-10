【世界盃外圍賽】加路連山道現紅衣人潮　球迷：望球賽帶來正能量

香港足球代表隊今晚（10日）迎來世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組首場主場賽事，迎戰「亞洲一哥」伊朗，在近月緊張的社會氣氛、加上警方屢屢拒絕向遊行集會批出不反對通知書下，能讓球迷「合法集結」的球賽號召力更大。 網民一早計劃好賽前及比賽期間的表態行動，賽事入場人數、氣氛之熱烈，都是近年少見。

網民早前已號召晚上7時正到銅鑼灣站F出口外集合，巡遊至大球場，並呼籲參加者可穿上除港隊以外，所鍾愛的球隊球衣，以示球迷團結一致。

未到7時，站外已聚集數百球迷，大部份穿上港隊球衣或港隊相關服飾，亦有不少人穿上同為紅色的阿仙奴、利物浦、曼聯等外地球會的波衫，巡遊隊伍出發後，沿加路連山道前往大球場，期間高叫支持港隊的口號，亦有「光復香港，時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等抗爭口號。有參加巡遊的球迷表示，巡遊氣氛不俗，「入場除了想把握機會表達訴求，最重要是支持香港隊，希望港隊以表現為香港人帶來正能量」。

球迷沿加路連山道前往大球場，期間高叫支持港隊的口號。（李澤彤攝）

比賽期間，不少人在看台上舉起各種標語。（李澤彤攝）

應對今場賽事，警方派出的人手明顯較以往的國際賽多數倍，稍早之時整條加路連山道都有警員駐守，不過到開賽前約40分鐘、巡遊大隊行經時，警員大多已聚集在大球場西側孔聖堂外，巡遊隊伍見到警察時，亦高叫「721唔見人，831打死人」等語句，表達對警方執法方式的不滿。巡遊隊伍抵達大球場外即散開，球迷魚貫購票或入場。

賽前奏國歌環節，部分球迷背向球場。（李澤彤攝）

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昨晚，一段太古城內市民合唱《願榮光歸香港》的影片在網上熱傳，感動不少網民，今日入場的球迷亦在賽前及半場時高歌，半場休息之時，全場均舉起打開了電筒功能的手提電話，令看台猶如一片星海；球迷亦在大球場內主層通道組成人鏈，以球迷手牽手的方式展現共同訴求。

比賽期間，亦有不少人在看台上舉起各種標語，包括「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」，亦有人展示黑色的紫荊花旗幟；而賽前奏國歌環節，當奏起《義勇軍進行曲》時，場內一如以往出現噓聲，亦有球迷舉起「BOO」的標語，表達不滿。