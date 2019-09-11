【足球】尼馬強姦案告一段落　女模特兒遭警方起訴勒索

尼馬沉冤得雪？ 這名巴黎聖日耳門球星早前被指控強姦模特兒娜吉拉，官非纏身，但最近案情大反轉，巴西警方檢控娜吉拉妨礙司法公正及勒索。

多間外國傳媒證實，巴西警方落案起訴巴西模特兒娜吉拉（Najila Trindade）及其前夫艾維斯（Estivens Alves），指控兩人向警方說謊，妨礙司法公正，誹謗並勒索尼馬；艾維斯還被控在網上發布色情內容。代表律師堅稱，娜吉拉並沒有勾結艾維斯勒索尼馬。

由於證據不足，警方已經中止了對尼馬強姦案的調查。（Getty Images/資料圖片）

娜吉拉在6月指控尼馬強姦，她不但接受巴西電視台訪問，還公開她跟尼馬的爭吵片段。娜吉拉及尼馬都表示，他們在網上認識，之後尼馬出錢請她到巴黎相聚，在兩人同意之下發生性行為。不過，娜吉拉稱尼馬之後變得粗暴，除了毆打她之外，更強迫在不用避孕套情況下，發生性行為，所以她回巴西後報警。尼馬就拍片澄清，指娜吉拉誣告，自己則被敲詐及勒索。

由於證據不足，尼馬強姦案的調查已經在今月初中止。

26歲的模特兒娜吉拉（Najila Trindade）接受巴西SBT電視台訪問，講述自己的經歷。（美聯社/資料圖片）

尼馬之前與該女生對話部份截圖：