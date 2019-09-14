【謝德謙｜英超遊物】韋費特沙夏可用單箭頭或翼鋒　入手好時機

轉眼間英超已去到第四周！不知道大家又準備好入手球員資料未呢？當遊戲越接近推出時，開發商亦逐漸在各大媒體將熱門球員的能力數值滲透出來，務求令氣氛更熾熱。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

韋費特沙夏電競評語：射門助攻皆強入手好時機

當然我介紹給大家的就不會是熱門球星，但都是我認為的潛力股，今次主角更沒有打進頭100位球員裏面，不過我相信將來一定有這個機會，他就是水晶宮的前鋒韋費特沙夏。剛剛過去的暑假謠言滿天飛，盛傳他一定離隊他投，但最終卻選擇留下來。縱觀有他在陣的水晶宮開季頭4輪以4戰7分暫列第4，成積相當不俗，擊敗曼聯表現出色。

韋費特沙夏（左）在水晶宮的單天保至尊，各項能力數值亦相當平均，令防守者倍感壓力。（Getty Images）

英超第5輪直播賽程，焦點賽事是曼聯主場鬥李斯特城。（01美術製圖）

個人推薦現在入手韋費特沙夏是大好時機，他是水晶宮的單天保至尊，各項能力數值亦相當平均，令防守者倍感壓力。他單單上季賽事已攻入10球，更博得10球12碼可算是間接助攻，除了射門能力強之外，盤扭都具有一定能力，在邊路爆破落底線傳中，為隊友鋪路搭橋製造入球都屢見不鮮，所以在遊戲中讀者可以選擇放在邊線進攻，或在前線打一個單箭頭扮演不同的角色！

英超第5輪賽程。（01美術製圖）

英超 熱刺 對 水晶宮 星期六晚上9：50 Now Sports英超2台 (Ch. 622) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】