【FIFA20】查頓辛祖助攻冠絕五大聯賽　Twitter發文對數值表不滿

大熱足球遊戲《FIFA 20》即將推出,早前遊戲商公布百大能力值最高球員的數值,當中包括英格蘭新星查頓辛祖(Jadon Sancho),但該名多蒙特球員在社交網站對個人的數值表達不滿。

全新一集的《FIFA 20》即將9月底推出,遊戲發行商《EA Sports》早前公布新一集的球員數值,而19歲的查頓辛祖錄得平均值84,遠比一集的78為高,但該名多蒙特球員仍然對數值有微言。

辛祖在新一集中,擁有速度88、盤球90、射門72及傳送77,但他對遊戲中傳送的數值甚有意見,在個人Twitter上載自己能力值的圖片,配上「傳送77?」的字句。

《EA Sports》亦打趣地回覆辛祖,「當你擁有盤球90時,為何還要傳球」(Why pass when you have 90 dribbling)。辛祖自信地表示,「我認為兩個數值也可以是90」。

辛祖不太滿意自己在新一集遊戲中的數值,而《EA Sports》亦在Twitter上回應他。(Twitter截圖)

查頓辛祖在上季交出17個助攻,冠絕五大聯賽。(Getty Images)

查頓辛祖在去季聯賽中,為球隊貢獻17個助攻,成為歐洲五大聯賽中,最多助攻的球員,難怪他對自己的數值感到不滿。不少網民看到該名英格蘭球員對數值有保留,亦不忘伸出援手,為辛祖改圖將所有數值改成99。

眼見辛祖對自己的數值感不滿,網民隨即出手改圖。(Twitter截圖)

另外,根據網站《FIFA Index》的資料,由《FIFA 05》直至今集,15集遊戲當中,僅得4名球員,包辦最高能力值的英格蘭球員,而朗尼更在其中9集成為最強的英格蘭球員。

FIFA05至今包辦最高能力值4英格蘭球員(按圖放大)