【FIFA20】查頓辛祖助攻冠絕五大聯賽　Twitter發文對數值表不滿

大熱足球遊戲《FIFA 20》即將推出，早前遊戲商公布百大能力值最高球員的數值，當中包括英格蘭新星查頓辛祖（Jadon Sancho），但該名多蒙特球員在社交網站對個人的數值表達不滿。

全新一集的《FIFA 20》即將9月底推出，遊戲發行商《EA Sports》早前公布新一集的球員數值，而19歲的查頓辛祖錄得平均值84，遠比一集的78為高，但該名多蒙特球員仍然對數值有微言。

辛祖在新一集中，擁有速度88、盤球90、射門72及傳送77，但他對遊戲中傳送的數值甚有意見，在個人Twitter上載自己能力值的圖片，配上「傳送77？」的字句。

《EA Sports》亦打趣地回覆辛祖，「當你擁有盤球90時，為何還要傳球」（Why pass when you have 90 dribbling）。辛祖自信地表示，「我認為兩個數值也可以是90」。

辛祖不太滿意自己在新一集遊戲中的數值，而《EA Sports》亦在Twitter上回應他。（Twitter截圖）

查頓辛祖在上季交出17個助攻，冠絕五大聯賽。（Getty Images）

查頓辛祖在去季聯賽中，為球隊貢獻17個助攻，成為歐洲五大聯賽中，最多助攻的球員，難怪他對自己的數值感到不滿。不少網民看到該名英格蘭球員對數值有保留，亦不忘伸出援手，為辛祖改圖將所有數值改成99。

眼見辛祖對自己的數值感不滿，網民隨即出手改圖。（Twitter截圖）

另外，根據網站《FIFA Index》的資料，由《FIFA 05》直至今集，15集遊戲當中，僅得4名球員，包辦最高能力值的英格蘭球員，而朗尼更在其中9集成為最強的英格蘭球員。

FIFA05至今包辦最高能力值4英格蘭球員（按圖放大）