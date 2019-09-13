【FIFA20】愛華頓球迷為李察利臣抱不平　球迷呼籲轉會改玩PES

全新一集足球遊戲《FIFA 20》將在本月底推出，不少現役球員亦會留意自己在遊戲中的能力值，是否符合他們的預期，但世事並非盡如人意。繼早前英格蘭國腳查頓辛祖在社交網站發文後，效力愛華頓的巴西國腳李察利臣，一眾愛華頓球迷為他抱不平，他同樣對自己的能力值略感疑惑。

效力愛華頓的巴西國腳李察利臣（Richarlison），在《FIFA 20》中的能力值為79，雖然比上集的77為佳，但亦引起不少愛華頓球迷的不滿。一眾球迷列出李察利臣上季的數據，代表球會及國家隊上陣51場，交出20個入球及5個助攻，亦是巴西奪美洲國家盃的功臣之一，而遊戲商卻漠視這一切，使他們大感不解，而李察利臣在個人Instagram中轉發這個貼文，表示對自己的能力值有所疑惑。愛華頓球迷再翻查李察利臣在另一足球遊戲《PES 2020》的數據，而他的能力值比《FIFA》為佳，所以他們呼籲愛華頓球迷購買《PES》。

值得一提的是，兩名中國國腳武磊與艾克森在《FIFA 20》中的能力值，與李索利臣同樣錄得79。

李察利臣上季在愛華頓表現不俗，在英超交出13個入球。（路透社）

李察利臣在個人Instagram轉發球迷的改圖，順道向遊戲商發表疑問。（Instagram截圖）

效力多蒙特的英格蘭國腳查頓辛祖（Jadon Sancho），卻對自己在新一集遊戲中的傳球能力值有所不滿，更透過Twitter向遊戲商《EA Sports》表不滿。

李索利臣在新一集遊戲的能力值提升至79，比上一集的77稍為改善。（Twitter截圖）

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另外，效力李斯特城的中堅韋斯摩根（Wes Morgan），同樣對自己的數據有微言。該名35歲的中堅，在新一集在速度僅錄得29，他在個人Twitter發文對此感不滿，而隊友占士麥迪臣（James Maddison）亦為隊友抱不平，笑言這個數據對韋斯摩根並不尊重。