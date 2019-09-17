【英超】車路士青春風暴　英超11入球全由青年軍畢業生包辦

車路士被罰連續兩個轉會窗不得買人，兼且今個夏天失去主將夏薩特，令人擔憂藍軍今季戰績大倒退。 開咧5仗2勝2和1負算是不過不失，不過新帥林柏特重用一班小將，他們的表現相當突出，勢刮起一股青春風暴。

首輪0：4不敵曼聯、次輪1：1賽和李斯特城，車路士直到第三戰3：2擊敗諾域治開始才漸入佳境。場場有失球，5場失11球，20支英超球隊中第二最多，可幸得球也有11個，而且全部來自車路士青年軍出身的小將。

21歲的前鋒譚美阿巴謙（Tammy Abraham）入7球，20歲中場美臣蒙特（Mason Mount）入3球，加上21歲守將湯姆利（Fikayo Tomori）上場對狼隊的精彩遠射，包辦球隊全部聯賽入球。

譚美阿巴謙（後）入7球，美臣蒙特（前）入3球，兩人攻入車路士11個聯賽入球中的10球。（Getty Images）

湯姆利（左）對狼隊一仗轟入一記「世界波」，為車路士先開紀錄。（Getty Images）

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上季英冠育成 今季踏入收成期

無獨有偶，三名小將上季均曾外借英冠球隊，譚美阿巴謙在維拉光芒四射，攻入25球，在射手榜僅次諾域治射手迪姆普基，他為球隊取得附加賽升班資格，最終維拉亦成功在決賽擊敗打比郡，升上英超。

至於蒙特和湯姆利，更是林柏特上季執教打比郡時一手栽培。多少基於車路士名宿身份，林柏特才可以一次過借得兩大潛質新秀。英冠比賽場數更多，身體對抗亦更激烈，兩個小將均通過考驗，蒙特35次聯賽上陣入8球，44次上陣的湯姆利也有1球進帳，可惜在附加賽決賽不敵維拉。

今季林柏特以領隊身份重返史丹福橋，立即重用這三名小將，一前一中一後成為球隊新骨幹，也許部分原因礙於買不到人受形勢所逼，他們的亮眼表現有目共睹。即使穩定性仍未足夠，反正今個球季是「後夏薩特」的過渡期，守在前列已可收貨，正好讓小將們多上陣吸收比賽經驗，為下一個皇朝建立基礙。

車路士一隊25歲以下主力（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

全英超最年輕的陣容

除上述三小將外，車路士現有陣容相當年輕，門將阿列沙巴拿加24歲，守將安達斯基斯坦臣23歲，葛特蘇馬25歲，魯迪格26歲，馬高斯阿朗素28歲，30歲的艾斯派古達已是防線「最老」一員。中場羅夫度斯卓克23歲，高華錫和巴克利25歲，佐真奴27歲，尼高路簡迪28歲，只有柏度和韋利安兩人年過30。前鋒佩列錫20歲，巴舒亞伊25歲，33歲的後備射手基奧特全隊最年長。

如果以5：2大勝狼隊的11個正選上陣球員計算，全隊平均年齡為25歲。當佩列錫傷癒復出，將31歲的韋利安擠回後備席，平均年齡更下降至只有24歲。一班娃娃兵今季可以踢出什麼成績，正好考驗林柏特的執教功力。

英超本周直播賽程（按圖放大）