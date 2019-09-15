【英超】車路士熱刺分途輕取對手　拉舒福特助曼聯一箭定江山　

利物浦於英超頭場全取3分後，另外3支「Big 6」曼聯、車路士及熱刺於香港時間晚上10時檔次分途出擊，兩支倫敦球會在上半場已遙遙領先，最終獲勝；主場出擊的曼聯則較驚險，由拉舒福特12碼一射中鵠，以1球險勝李斯特城。

熱刺在主場迎戰水晶宮，孫興慜於10分鐘接應長傳，在右路切入大位，一記假動作後扣過對方球員左腳施射入網，取得今季首個英超入球。水晶宮的雲安荷特在21分鐘「擺烏龍」，主隊領先至2：0。孫興慜於23分鐘接應右閘奧利亞（Serge Aurier）傳中，第一時間勁射，這名韓國球員在13分鐘內梅開二度，且助熱刺領先3球。

水晶宮後防線相當鬆散，哈利卡尼右路地波傳中，拉美拿門前近射建功，熱刺半場已遙遙領先4：0。下半場雙方互無紀錄，結果熱刺以4球大勝水晶宮。

孫興慜攻入今季首個英超入球。（路透社）

熱刺對水晶宮的全場戰況（按圖放大）

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由林柏特領軍的車路士作客4戰未嘗一勝的狼隊，「藍戰士」於31分鐘由小將湯姆利（Fikayo Tomori）的世界波遠射先拔頭籌，且攻入個人為一隊上陣的首個入球。狀態大勇的譚美阿巴謙在3分鐘後增添紀錄，禁區內轉身起腳得手；這該名英格蘭前鋒在41分鐘再度得手，接應馬高斯阿朗素的左路傳中頂入。

易邊後10分鐘，譚美阿巴謙完成帽子戲法，成為車路士史上最年輕在英超賽場連中三元的球員。可是，他之後「擺烏龍」，令狼隊在69分鐘破蛋；柏德列古度尼在末段再入一球，助狼隊追成2：4。車路士另一小將美臣蒙特在補時6分鐘錦上添花，球隊終以5：2大破水晶宮。

譚美阿巴謙成為車路士最年輕連中三元的球員。（路透社）

按圖放大：車路士作客狼隊戰況

曼聯傷情不輕，普巴及馬迪爾因傷缺陣，尼曼查馬迪今仗復任正選，中堅哈利馬古尼首度倒戈撼李斯特城。

作客的李斯特城差點在開賽早段射破曼聯大門，連迪路夫未能力壓占士麥迪臣，後者搶去皮球起腳，幸好迪基亞撲出。曼聯及後由拉舒福特博得對手中堅蘇恩古（Çaglar Söyüncü）在禁區內犯規，親自操刀12碼，在上半場8分鐘先開紀錄。

李斯特城積極反撲，但占士麥迪臣等李城球員多次攻門皆無功而還；拉舒福特在比賽末段的罰球射中楣角。最終曼聯被李斯特城圍攻下力保不失，以1球險勝。

曼聯對李斯特城戰況（按圖放大）