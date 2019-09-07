【足球趣聞】車路士球迷老作　米基爾信以為真「炒車」

網絡世界真假難辨，不fact check好易「炒車」。 曾效力車路士的尼日利亞中場米基爾（John Mikel Obi）在Instagram帳戶分享一幅圖，內容顯示狼隊中場指揮官魯賓尼維斯（Ruben Neves）讚許他為「足球教授」，回應對此感到「榮幸」。 不過，圖造假，消息造假，一切都是「老屈」，來自一名「車迷」半年前的惡作劇。

米基爾在車路士度過球員生涯光輝歲月，捧起英超與歐聯。現已32歲的米基爾，今季轉戰土超特拉布宗。他昨日（6日）在個人IG分享一幅頗為「山寨」的改圖，有尼維斯為狼隊上陣的相，兼有一幅小圖引述尼維斯的話：

回想波圖年代，我們收到一些米基爾的DVD，天天回家研究。我們習慣叫他足球教授。

米基爾的IG貼出改圖，頗有「山寨味」，米基爾照單全收。（Getty Images）

米基爾「信到十足十」，在IG帖文留言：「I am honored.（榮幸） 」球迷留言各式各樣，例如讚他「好似2005年嘅美斯，不過之後唔知發生乜事」，但不少人留言提醒米基爾「車已炒」，指圖片造假。其實，尼維斯從未說過這些話。

米基爾的高峰期，的確備受矚目。現在的他已過成熟期，到處「搵班落」。（Getty Images）

英國媒體及後發現「車禍起因」，有一名車路士球迷在3月時把同一段話，放在尼維斯與米基爾在2015年9月歐聯分組賽爭球的圖片，製成圖片。經常半年「認同請分享」，居然令米基爾信以為真，加入分享。

唯一Fact check方法，只有發信去狼隊問問尼維斯。