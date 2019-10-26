【九龍行山路線】慈雲山出發行麥徑第5段　登筆架山落九龍水塘

由慈雲山出發，經沙田坳道上山，接麥理浩徑第5段，沿獅子山山腰走，到九龍坳回歸亭後再上，登457米高的筆架山，隨後沿鷹巢山山腰，至大埔公路完結，全程約8公里，大概行4小時。這段路上落山都多，但全程大路，迷路機會低，而且在回歸亭及筆架山觀景台上，可以俯瞰九龍景色。

麥理浩徑第5段由基維爾營到大埔公路，全長10公里，但基維爾營沒有公共交通工具接駁，所以通常行第5段都會由沙田坳中途切入。行山人士可以在黃大仙港鐵站集合，之後由E出口離開，往小巴站走去，乘搭去沙田坳邨的18M小巴。

位於慈雲山沙田坳道的法藏寺是今次起程的起點。（顏銘輝攝）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

約5分鐘車程，便由沙田坳道轉入慈雲山道，到達沙田坳邨。下車後，沿沙田坳道繼續上斜，經過法藏寺門口再上。這段馬路不斷上斜，能夠遠眺慈雲山上的電視發射站；在路旁的崖壁山坡上，間中會見到山水流出，是炎夏的消暑佳品。要留意的是，這是單程馬路，分分鐘會有車從後駛至。

沙田坳有士多公廁補給

行到上紫竹亭，轉個彎，除了可以續走沙田坳道外，還可以行右邊紅色扶手的樓梯上去。行完這段樓級，便到獅子亭，可以在此稍作休息。沿獅子亭對面的斜路行上去，有間士多，士多對面有公廁，這是最後補給點。

完成補給、去完廁所後，繼續起行，回到沙田坳道，落一小段斜路，便見到行山徑路口，路口十分明顯，有「獅子山郊野公園」的牌坊，旁邊有地圖，並有海報提醒行山人士切勿餵飼野生猴子。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

+ 9 + 8 + 7

踏上山路，大部分是石級，可能有點吃力，少做運動的朋友，最好慢慢行、多休息。在石級路旁，間中會有一些行山人士開闢的小路，行到景觀開揚的平台，是休息的好地方。休息完回到主路，拾級而上，不久行山徑上的景色都豁然開朗，俯瞰九龍東，遠眺維港對岸。

山徑變得平緩，轉入山坳，走入叢林，完成今次旅程第一段上山。行山徑轉進沙田那一邊的山坡，間中可以在樹叢中見到沙田、大圍景色。沿山徑走，落了一段長樓級，不久就來到一處分岔口，跟隨那個筆架山的路牌繼續行。這段路間中會遇到一些軍事遺跡，例如荒廢了機槍堡及軍事座標。

不上獅子山頂

之後會行到另一個明顯路口，有清晰的路牌，轉左是往獅子山頂的上山路，而直行則是沿麥徑第5段，繞獅子山山腰。是次旅程不上獅子山頂，所以繼續直行。這段路山腰路十分舒服，大部分在樹蔭之下，而且緩緩落斜。用輕快的腳步，走過這段路，再會合由獅子山頂下來的山路，經過行山人士搭建的風雨亭，再行前兩步，便到回歸亭。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

沿住紅色扶手的樓梯行上去，很有懷舊的風味。（顏鉻輝攝）

+ 32 + 31 + 30

回歸亭中途撤退可落天馬苑

回歸亭所在的九龍坳是行山人士大休的熱點，從亭外望出去，可鳥瞰九龍景色。這裏四通八達，左邊有山路落黃大仙竹園道及天馬苑，右邊的路則是往沙田及望夫石，至於直去則沿麥徑第5段，繼續往筆架山進發。要留意的是，回歸亭一帶常有猴子出沒，大家在亭中吃東西要小心一點。

筆架山高457米，而九龍坳就約300米高，所以離開回歸亭後，就要開展約150米高的上攀。途中，會經過一個必到打卡位，就是筆架山觀景台，這是今次旅程觀景九龍景色的最佳位置。筆架山觀景台前後的路都上得很急，石級很大，所以觀景台也是個休息的理想位置。

行完石級，變成平緩的泥濘小徑，代表快到筆架山頂。小徑之後接上馬路，別要沿馬路上落，要過馬路對面，沿石級行上去，到達雷達站外面，也是今次旅程的最高點。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

+ 17 + 16 + 15

之後的路全程落山，很多石級及泥級，途中經過晨運人士搭建的健身樂園。行山徑會接上龍欣道的馬路，但別要行馬路落，過對面繼續沿山路下山。這段很多樓級，都落得幾急，如果體力已經用得七七八八的朋友，請勿貪快。

行山徑再次接上龍欣道，跟之前兩次一樣，過馬路對面。對面有地圖、流動廁所、緊急求助電話等設施，而在緊急求助電話那邊，就有山路繼續落山，又是長長的樓級！由筆架山落山，相信落樓級都會落到腳震。

完成這段樓級後，會去到一座涼亭，旅程亦進入尾聲。涼亭後有左、右兩條分岔路，轉右才是麥理浩徑。這段路也是鷹巢山自然教育徑，頗為沉悶，在密林之中行泥濘路，沒有什麼風景好看，幸上落不多，行得幾舒服。最後，離開行山徑，接上琵琶山路，轉右行出大埔公路，到達九龍水塘，完成今次的旅程。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

終於行到今次行程的最高點，抵達筆架山頂。（顏銘輝攝）

+ 18 + 17 + 16

到終點後乘巴士離開

出到大埔公路，轉左便是往九龍方向的石梨貝水塘巴士站，有72號及81號九巴；至於往新界方向的巴士站就在對面馬路，橫過行人天橋就到，那裏有汽水機、涼亭及公廁。

由慈雲山行到大埔公路，全程8公里多，需時約4小時，初段行沙田坳道的馬路，之後全程麥徑，路況易行，迷路機會不大。不過，上落山路段都多，頭段上山以及中段登筆架山都需要一點氣力。

如果想中途撤退的話，可以不行筆架山，由回歸亭落天馬苑亦快，半小時可回到市區。因此，這條路適合新手測試身手，看看自己行山的體能，若經過獅子山後已經很累可提早落山，若覺得尚有餘力，則可續行筆架山。