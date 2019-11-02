【赤柱行山路線】犀牛石打卡有難度　出發前必睇圖文攻略避免迷路

數香港奇岩怪石，赤柱犀牛石的名氣可說數一數二。 行往犀牛石的路不長，但並非正規山徑，崎嶇路滑，而且沒有指示牌，容易迷路，所以不應輕視犀牛石的難度。

犀牛石位於赤柱半島的矮山斜炮頂之上，行山徑入口就在黃麻角道的盡頭、解放軍赤柱軍營的閘口前。由赤柱市中心行到起步點，約需半小時路程，全程行馬路，風景亦平平，所以不建議大家由赤柱市中心起步，最好直接搭車到赤柱炮台。

香港多奇岩怪石，其中犀牛石最為人熟知。（顏銘輝攝）

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如果一班人去行犀牛石，建議大家約在西灣河港鐵站集合，由A出口離開，一出地面，便見到新巴14號的巴士站。新巴14號由嘉亨灣開出，至赤柱炮台總站，所以上車後可以放心小睡片刻。經過約40分鐘的車程，便到總站下車。這個巴士總站極之荒蕪，沒有廁所或者任何補給，所以大家出發前要在西灣河買齊飲品及食物。

赤柱軍營閘口旁起步

巴士總站位於赤柱黃麻角道的盡頭，旁邊就是解放軍的軍營，常有解放軍在門後駐守，不建議大家在軍營門前拍照。往斜炮頂及犀牛石的行山徑入口，正正在軍營閘口前的左方山坡。入口有道小閘，但長期開放，沿石屎樓級起步，開始上山。

起步點海拔約100米高，而斜炮頂只是高177米，所以上山路程不長。初段的山路沿鐵絲網而上，有樓級及斜路，但日久失修，路有點爛，亦多雜草。這段路上得有點急，幸好樹蔭蔽天，感覺陰涼，不算辛苦，之後山路斜度緩和，徐徐登頂。兩旁的樹木搭起蔭頂，彷為行山人士建了一條林中隧道。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

+ 12 + 11 + 10

由巴士總站起點到斜炮頂的三角網測站，約15分鐘路程。不過，斜炮頂山頂位置沒有樹蔭，所以大多人會留在上山的斜路休息。山頂有分岔口，分別在三角網測站的左右，記緊行右邊的一條，路較窄，在叢林之中，入口處有絲帶作記認。

通過狹窄的林中小路，出林後景色豁然開朗，俯瞰大潭灣景色，遠眺鶴咀半島。沿沙石路落斜，這段路有點滑，就算穿行山鞋，都要步步為營。落完這小徑斜路後，沿路轉右，經過一些大石塊，穿入林中窄路。這段路以向右橫移為主，上落不多。

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山路旁的樹木搭建了一條森林隧道。（顏銘輝攝）

+ 9 + 8 + 7

不一會兒，來到一處小平台，這是迷路黑點。很多行山人士都會被這個小平台迷惑，沿平台的沙路直去。行山當日，記者亦曾經直行探路，無論是落斜還是走進石堆，也找不到前路，與另外兩班行山客一齊在這個位置茫無頭緒。原來正確的路並非直去，而是行到小平台後轉右，續走入林中小路，路口亦有絲帶引路。

落犀牛石小路崎嶇

這段路亦相當狹窄，方向除了繼續向右橫移外，亦有不少落斜。途中，會遇上兩三個大石堆，不用入石堆之中，沿旁邊窄路落斜。石堆旁的路有點崎嶇，可能需要手腳並用，或從石間狹縫經過，或要爬上大石跨過。有行山人士會在大石堆中休息，因為由斜炮頂到犀牛石沿路都沒有樹蔭，全程暴曬，中途就只有大石下可以遮蔭。

離開大石堆，小路以沙石路落斜為主，穿普通運動鞋的朋友要特別小心。再落多一段路，會來到一處植被稀疏的平台，往左一望，便是犀牛石！犀牛石伏在斜坡上，面朝海邊，就像一頭想到海邊的犀牛。至於犀牛石後的背景是赤柱監獄，行山人士可以俯瞰監獄操場，見到囚犯在場中散步踢波。

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迷路黑點！你以為沿沙路直去？不，其實到這個位置要轉右。（顏銘輝攝）

+ 9 + 8 + 7

往犀牛石行去，石的後方有道行山人士留下的小梯，方便藝高人大膽大的朋友爬上犀牛石。網上常見有人爬到犀牛石的角上打卡，但那位置其實很危險，爬過去難，離開亦要有技巧，若非身手靈活，千萬勿試。

犀牛石下好遮蔭

犀牛石從山坡突出，其下是天然的遮蔽處，是休息的好地方。在犀牛石下，海風迎面吹拂，享受片刻的陰涼，觀賞大潭灣的美景。從左邊看起，遠處是柏架山，其下是紅山半島的豪宅，接上大潭灣的海岸線至赤柱監獄。斜炮頂下有兩個海灣，海水清澈，那種蔚藍深淺有致，對出不遠的是小島羅洲。

在犀牛石下，望住海景，賞心悅目。望往對岸，乃鶴咀半島，山頭高低起伏，至海而終。半島盡頭是狗髀洲，遠望似是與鶴咀相連，但其實是小島。望往右方的大海，海上有宋崗、螺洲及蒲台島等島嶼。

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落到這個平台，往左一望，便見到犀牛石。（顏銘輝攝）

戴祖儀都去過犀牛石。（戴祖儀IG）

+ 4 + 3 + 2

從犀牛石看大潭灣一帶景色。（顏銘輝攝）

離開犀牛石，原路折返。犀牛石約海拔100米，所以要行山路登70米左右，回去斜炮頂山頂。回程較大挑戰的是，通過石堆旁的窄路，有位置要爬一爬，或者考驗你的身形，太肥就過不到了。沿住剛才落去犀牛石的路上山，臨近山頂的一段沙路都有點陡峭，最後穿入密林，回到山頂。由犀牛石行到回斜炮頂山頂約需20分鐘。

兩小時行完犀牛石

最後，花多10分鐘，由斜炮頂山頂回到黃麻角道，搭新巴14號回市區。巴士班次較疏，通常隔20分鐘才有一班車，所以大家可以留意巴士時間表，預計時間回程。

是次行犀牛石的旅程途中曾經花時間找路，亦在犀牛石留了不少時間休息及拍照，全程花了兩小時，是一次市區短途行山。不過，需要再三強調的是，路雖短但不是簡單，千萬別要輕視。

路程短但有難度 千萬別輕視

由斜炮頂山頂到犀牛石的路全程暴曬，請做足防曬措施。部份路段斜度大，多沙石路，建議穿行山鞋前往。有個別位置需要手腳並用，比起行山杖，可能準備手套更好。部份山路狹窄及位於林中，穿長褲可以避免腿部被刮到。全程沒有指示牌，路上只有絲帶，請事前細閱地圖及路線介紹，心中有路，減少迷路的機會。

總之，如果你當犀牛石是輕鬆郊遊打卡路線，那就大錯特錯。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

+ 6 + 5 + 4

黃麻角道 > 斜炮頂山頂 > 犀牛石（原路折返） 全程：約1.4公里 需時：2小時 體力需求：2.5星（路程雖短，但少平路，全程多上落斜，而且大半路沒有樹蔭） 技術需求：3.5星（由斜炮頂山頂到犀牛石全程沙石路，有些位置斜度大，需手腳並用，亦有迷路風險） 起點交通：搭新巴14號到赤柱炮台總站 終點交通：搭新巴14號往赤柱市中心、筲箕灣、西灣河

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