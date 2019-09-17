【港足】U16亞錦賽外圍賽首戰　香港挫新加坡開勝門

亞洲足協16歲以下足球錦標賽，香港U15抽入I組，今日（17日）在新加坡面對東道主球隊，打響勝鼓。

U16亞錦賽外圍賽共有11個小組，每組首名球隊可直接取得明年於巴林舉行的決賽周參賽資格，另外4支最佳次名球隊亦可出線；倘主辦國巴林以上述任一方式出線，則第5支最佳次名亦可進入決賽周。

香港U15所在的I組，有小組東道主新加坡、朝鮮及關島，頭場朝鮮以16：0大炒關島，香港在尾場對新加坡，9分鐘就先失一球，不過一眾小將及時重整旗鼓，35分鐘由李梓軒扳回一球，追成1：1。在朝鮮來勢洶洶之下，港隊要爭取晉級，對新加坡1分都不能失，這支小港腳戰至90分鐘都未有放棄，更博得12碼，由李樂謙操刀射入完成反勝。

港隊前鋒趙聡悟比賽中施射。（香港足總提供）

李樂謙在補時階段射入12碼，助港隊反勝新加坡。（香港足總提供）

擔任港隊主教練的余小資，賽後直言此戰踢得艱辛：「很開心最後拿到3分，比賽全程都踢得艱辛，而且我們的開局並不理想，但球員們逐步站穩陣腳，全軍都用盡每一分力，終能獲勝，球員們學到了若不放棄，最後總有收穫。」他透露，半場仍賽和之時在更衣室內告訴球員，需有耐性去應戰：「不要慌亂、堅持踢出我們的風格，最重要的是，這是一場國際賽，必需付出100%，每次跌倒了都要立刻爬起來，失了控球就把球搶回來，而不是坐在地上待球證鳴笛完場。」

港隊早段先失一球，站穩陣腳後追平比數，小將激情慶祝。（香港足總提供）

小港腳目標首名出線

港隊周四（19日）會對關島，若要出線，必需獲勝之餘亦要以爭取得球為目標；周六（21日）再於煞科戰惡鬥老對手朝鮮，預計此戰將直接決定小組首名誰屬。余小資說，球隊目標是首名出線，下仗對關島必需全取3分，「要手握6分去對朝鮮，朝鮮很強，但一切皆有可能。」