【世界盃外圍賽】香港足球勁揪　港隊專屬打氣歌溫熟先好入場！

港隊球員和本地球員一直都有一個夢，在每一場球賽後，他們都希望有朝一日能成功踢進足球的世界舞台——世界盃！在今晚世界盃外圍賽港隊首次以主場球隊對伊朗，不少球迷早已買好門票，準備一收工便出發去香港大球場支持，打氣的方法有很多種，除了要穿上波衫或紅色上衣外，還要練好以下5首港隊專屬打氣歌，記好歌詞今晚大聲唱，香港人勁揪！

1. 《願榮光歸香港》

作為香港人的進行曲，全場大合唱絕對有鼓勵士氣的作用，所以今晚一眾球迷約定在開場前，在場外場內一起高唱這首由網民填詞作曲的《願榮光歸香港》，齊齊以鴻亮的唱聲為港隊打氣！但因為這首歌面世時間尚短，如果真的未能在開場前記熟歌詞，可以考慮先準備好歌詞，便不用怕忘詞無法全情投入。

2. 《黃金入球》 – 周國賢

周國賢主唱的《黃金入球》是TVB動畫《踢出我天地》主題曲，原劇故事既寫實又熱血，即使是主角也會輸波，未有因為主角光環而出現逆轉勝的戲劇變化，叫球迷印象最深刻的莫過於如故事中的最後一場比賽——港隊對卡塔爾輸2：3。在那一場比賽裏，港隊在即將完場時以大比數0：3落敗，在往常比賽時球迷早已散場一半，但這次他們卻堅定的站在看台打氣區落力吶喊，打氣聲不斷，最後港隊在比賽尾聲力追2球，在比賽結束後，球員亦表示球迷的支持就是搏盡的原因。雖然不論在動畫或現實裏，港隊和恭介一隊都輸了，但他們在90分鐘裏不曾放棄和保持奮鬥的精神，都踢出球迷心目中漂亮的一仗！

3. 《Come On Hong Kong！》 – Supper Moment

2013年時，足總邀請Supper Moment為港隊官方打氣歌《Come On Hong Kong！》作唱編監，曲風一聽就有着足球的熱血味道，而歌詞裏亦能找到不少港味，就像歌詞中的「勁揪」，是一個非常「本土」的詞，在歌曲推出後亦有字體設計師創作出「勁揪體」。而且，MV的前言亦寫上「無論你是甚麼膚色，贏或輸，我們都會無條件支持你們」，港隊可說是香港的小縮形，來自四湖五海，但都是屬於以香港為家；在多場賽事中所展現的堅持不放棄的精神，正正也是香港人為之自豪的「獅子山精神」，林子揚的作曲、一毫子的詞，加上Supper Moment的演唱，把港隊和香港精神二合為一，成為支持港隊球迷必聽歌之一！

4. 《We Are Hong Kong Ale Ale》

全曲由同一句歌詞「We are Hong Kong Ale Ale」組成，球迷會在比賽進行時合唱，以製造主場氣勢，主要在球隊進行攻勢時唱，讓士氣更加高漲，能夠乘勝追擊，成功入球！

今晚葉鴻輝亦有機會出賽。（HKFA Facebook圖）

5. 《The Boys in Red》

Come on Hong Kong

Oh! We love you

Come on Hong Kong

The boys in red!

LaLaLaLa LaLaLaLa

LaLaLaLa LaLaLaLa

同樣是於比賽進行中時合唱的打氣歌，這首打氣歌是改編自「傑志」球隊的打氣歌，在支持港隊的打氣台上亦很常能聽到，例如2015年香港對中國的賽事、及近兩屆重奪省港盃時亦有球迷唱起這歌。

記得背熟歌詞，或者準備好「貓紙」，待會兒就可以一齊唱啦！（HKFA Facebook圖）

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