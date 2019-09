【世界盃外圍賽】香港足球勁揪　港隊專屬打氣歌溫熟先好入場！

港隊球員和本地球員一直都有一個夢,在每一場球賽後,他們都希望有朝一日能成功踢進足球的世界舞台——世界盃!在今晚世界盃外圍賽港隊首次以主場球隊對伊朗,不少球迷早已買好門票,準備一收工便出發去香港大球場支持,打氣的方法有很多種,除了要穿上波衫或紅色上衣外,還要練好以下5首港隊專屬打氣歌,記好歌詞今晚大聲唱,香港人勁揪!

1. 《願榮光歸香港》

作為香港人的進行曲,全場大合唱絕對有鼓勵士氣的作用,所以今晚一眾球迷約定在開場前,在場外場內一起高唱這首由網民填詞作曲的《願榮光歸香港》,齊齊以鴻亮的唱聲為港隊打氣!但因為這首歌面世時間尚短,如果真的未能在開場前記熟歌詞,可以考慮先準備好歌詞,便不用怕忘詞無法全情投入。

2. 《黃金入球》 – 周國賢

周國賢主唱的《黃金入球》是TVB動畫《踢出我天地》主題曲,原劇故事既寫實又熱血,即使是主角也會輸波,未有因為主角光環而出現逆轉勝的戲劇變化,叫球迷印象最深刻的莫過於如故事中的最後一場比賽——港隊對卡塔爾輸2:3。在那一場比賽裏,港隊在即將完場時以大比數0:3落敗,在往常比賽時球迷早已散場一半,但這次他們卻堅定的站在看台打氣區落力吶喊,打氣聲不斷,最後港隊在比賽尾聲力追2球,在比賽結束後,球員亦表示球迷的支持就是搏盡的原因。雖然不論在動畫或現實裏,港隊和恭介一隊都輸了,但他們在90分鐘裏不曾放棄和保持奮鬥的精神,都踢出球迷心目中漂亮的一仗!

3. 《Come On Hong Kong!》 – Supper Moment

2013年時,足總邀請Supper Moment為港隊官方打氣歌《Come On Hong Kong!》作唱編監,曲風一聽就有着足球的熱血味道,而歌詞裏亦能找到不少港味,就像歌詞中的「勁揪」,是一個非常「本土」的詞,在歌曲推出後亦有字體設計師創作出「勁揪體」。而且,MV的前言亦寫上「無論你是甚麼膚色,贏或輸,我們都會無條件支持你們」,港隊可說是香港的小縮形,來自四湖五海,但都是屬於以香港為家;在多場賽事中所展現的堅持不放棄的精神,正正也是香港人為之自豪的「獅子山精神」,林子揚的作曲、一毫子的詞,加上Supper Moment的演唱,把港隊和香港精神二合為一,成為支持港隊球迷必聽歌之一!

4. 《We Are Hong Kong Ale Ale》

全曲由同一句歌詞「We are Hong Kong Ale Ale」組成,球迷會在比賽進行時合唱,以製造主場氣勢,主要在球隊進行攻勢時唱,讓士氣更加高漲,能夠乘勝追擊,成功入球!

今晚葉鴻輝亦有機會出賽。(HKFA Facebook圖)

5. 《The Boys in Red》

Come on Hong Kong

Oh! We love you

Come on Hong Kong

The boys in red!

LaLaLaLa LaLaLaLa

LaLaLaLa LaLaLaLa

同樣是於比賽進行中時合唱的打氣歌,這首打氣歌是改編自「傑志」球隊的打氣歌,在支持港隊的打氣台上亦很常能聽到,例如2015年香港對中國的賽事、及近兩屆重奪省港盃時亦有球迷唱起這歌。

記得背熟歌詞,或者準備好「貓紙」,待會兒就可以一齊唱啦!(HKFA Facebook圖)

點擊放大睇今晚港隊陣容