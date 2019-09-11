【世界盃外圍賽】葉鴻輝74頂喼帽成港足之冠　十載生涯初心不變

他，曾救出日本隊的十二碼，助港隊歷史性贏得東亞運足球金牌。 他，在「港中大戰」中力挽狂攔，成為大家口中的「英雄」。 他是港足的守門員葉鴻輝。 經過今晚主場迎戰伊朗，阿輝戴起第74頂港隊喼帽，名字再一次寫上港足史冊，成為港隊披甲最多次數的球員。

從2010年於日本東京出戰東亞足球錦標賽決賽周開始，10年間無論港足主帥轉了又轉，眼前隊友換了又換，葉鴻輝依然是把守港足最後一關的不二之選。雖然近期這位港足門神卸下隊長臂章，但依然無阻他成為現今港隊代表人物之一。根據足總紀錄，包括今晚主場鬥伊朗在內，阿輝已為港足上陣74次，超前港足後衛李志豪的72頂喼帽紀錄，成為歷來為港隊披甲最多次數的球員。

葉鴻輝希望港足多用本地球員。（李澤彤攝）

「這次準備不太充足，香港隊近年習慣踢守勢波，最擅長打突擊，面對實力較弱的球隊，打組織反而不太習慣。不過經過上場後，狀態及默契有進步，但決定性一腳仍要改善。」（袁志浩攝）

談及這個人紀錄，阿輝依然沒有把光環放在自己頭上，他心目中關心的只有香港隊，「港隊的成功最重要，希望未來更多年青球員上位，打破這個紀錄吧。」10年前的初心，他還記得。「要助港隊搏盡，表現香港精神。」從他每場全力守住港隊大門，用盡力氣呼喊提點隊友，阿輝的確說得出做得到。不過，更大的原因是身邊的隊友逐漸離去，「以前自己踢自己，有（陳）偉豪這些大哥照顧我；現時港隊多了小將，自己變得最有經驗，要當個榜樣。」

葉鴻輝今仗多次救出險球。（袁志浩攝）

港隊華人比例減 冀起用更多本地兵

常說人生有多少個10年，在效力港隊10個年頭更難上加難，阿輝有幸見證港足10年間的進步，配套及設備變得專業，球員都受惠不少。不過，他指出有一項問題需要正視：「以往隊內多一些華人，現時入籍兵較多，大家要正視這問題。雖然他們有能力，但長遠而言希望起用多些本地球員。4年後世界盃，這些年青球員才是當打的，就讓他們吸引經驗，屆時發揮最好水準。」

葉鴻輝希望有後輩打破其代表香港次數紀錄。（袁志浩攝）

每逢阿輝救出伊朗一記射門，香港球迷均掌聲雷動，全場觀眾更齊喊「葉鴻輝加油」。面對亞洲「一哥」伊朗，阿輝坦言場內氣氛令球員動力更大，港隊雖以兩球落敗，上半場仍能創造數個具威脅攻勢，他認為球隊整體發揮不錯：「這次準備不太充足，香港隊近年習慣踢守勢波，最擅長打突擊，面對實力較弱的球隊，打組織反而不太習慣。不過經過上場後，狀態及默契有進步，但決定性一腳仍要改善。」