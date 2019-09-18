【歐聯】利物浦作客負拿玻里　高普稱球證錯判12碼

衛冕的利物浦昨晚在歐聯E組作客拿玻里，戰至尾段輸12碼，被對手開紀錄而最終以0：2落敗，領隊高普賽後認為球證誤判，不應該判12碼，而且視像助理裁判亦沒有發揮作用。

利物浦今場作客拿玻里，最搶鏡的說不定是門將阿祖安卡斯迪路，他在7分鐘大顯身手，拿玻里的法比安彭拿先在禁區外施射被他撲出，其後法比安彭拿再衝入禁區補多腳，阿祖安再撲多次。

換邊後，阿祖安再有精彩撲救。在50分鐘，拿玻里左閘馬里奧雷爾傳中，皮球剛笠過基爾菲雲迪積克，遠柱的梅頓斯一射，被移步快的阿祖安封出底線。

阿祖安兩連救片段：

阿祖安在下半場初段救出梅頓斯的近射。（路透社）

阿祖安精彩撲救片段：

儘管阿祖安神勇，但利物浦到82分鐘還是要失波，拿玻里的荷西卡利祖在禁區內被安德魯羅拔臣踢跌，球證判12碼，梅頓斯操刀射入。其後，洛蘭迪再入一球，為拿玻里帶來一場2：0的勝利。利物浦成為94/95球季的AC米蘭後，首支在首輪輸波的衛冕球隊。

梅頓斯將卡利祖博到12碼轉化成入球，為拿玻里領先。（路透社）

梅頓斯與隊友慶祝開紀錄的入球。（路透社）

利物浦領隊高普賽後表示，今場勢均力敵，12碼決定了勝負，他認為球證不應判12碼。這名德國籍主帥明確地說：「我覺得不是12碼，我可以說什麼呢？總之從我的角度看，明顯不是12碼，他（荷西卡利祖）在接觸前已經跳起，但我們不能改變任何事。這個12碼改變了比賽，這是決定性的時刻。我可抱怨，但我不是個輸不起的人。雖然我不是最有風度，但不是沒有風度。」

羅拔臣有沒有踢跌荷西卡利祖？睇片自行判斷：

洛蘭迪在補時錦上添花，為拿玻里鎖定贏2：0。（路透社）

談到視像助理裁判（VAR）沒有介入，高普坦言只要是人作決定，便有可能出錯，他說：「還是由人作出決定，球證有沒有錯誤。我認為VAR長遠及整體而言對比賽有利，但只要一日是由人作決定，便有出錯的可能。」至於拿玻里領隊安察洛堤就不評論12碼判決，他說：「由我坐的位置看，好像是12碼，但我未有機會看慢鏡，我不會妄下判斷。」

梅頓斯與洛蘭迪慶祝入球。（路透社）

高普賽後認為球證不應判12碼。（路透社）

利物浦及拿玻里上屆歐聯亦同組，當時利物浦作客亦輸波，以0：1敗陣，但最終過五關、斬六將，贏得冠軍。因此，安察洛堤透露完場後跟高普開玩笑，這名意大利籍主帥說：「我跟他說不用擔心，因為如果他在這裏輸波的話，之後的路就會十分順利，贏到冠軍。我向他保證！」

安察洛堤賽後笑言，叫高普不用擔心，因為利物浦上屆奪冠前亦作客拿玻里輸波。（路透社）

英超本周直播賽程（按圖放大）