【歐聯】安素法迪狀態大勇　或成巴塞最年輕歐聯上陣球員

巴塞隆拿「千禧後」的小將安素法迪（Ansu Fati），在今季表現令人眼前一亮，而該名16歲小將亦有隨隊征戰德國，若果他在今仗作客多蒙特上陣，有望成為巴塞史上最年青征戰歐聯的球員，而巴塞官方Twitter亦向該名小將「贈慶」。

巴塞隆拿的前線主力美斯及蘇亞雷斯分別受傷缺陣，而年僅16歲的小將安素法迪因此得到不少上陣機會，對奧沙辛拿一仗取得首個入球，成為巴塞史上最年輕在西甲入球的球員，而他更在上仗對華倫西亞正選上陣，並貢獻一入球及一個助攻，表現一鳴驚人。

年僅16歲的安素法迪近況大勇，在西甲已交出2入球及1助攻。（視覺中國）

安素法迪3場西甲上陣表現亮眼（按圖放大）

歐聯分組賽在今晚揭開序幕，巴塞首輪賽事作客德國的多蒙特，而早前公布的大軍名單中，安素法迪亦榜上有名，與有望復出的美斯﹑基沙文及蘇亞雷斯等主力一同征戰德國。

10月底才年滿17歲的安素法迪，近來狀態大勇，大大提升他首度在歐聯賽場亮相的機會，一旦他披甲上陣，將會成為巴塞史上最年輕出戰歐聯的球員。

巴塞主帥華維迪表示，不會單純為破紀錄而派安素法迪上陣。（視覺中國）

巴塞隆拿主帥華維迪（Ernesto Valverde）表示，並不會因為希望破紀錄而派安素法迪落場，「打破紀錄並不是我的考量，他近來的表現相當突出，若果派出安素法迪上陣，必然是希望他為球隊作出貢獻，我及後將會與他討論關於今仗的事宜。」

安素法迪首度隨隊征戰歐聯，而巴塞的官方Twitter亦向該名小將「贈慶」，笑問安素法迪能否在未有家長陪同下一人坐飛機。（Can minors fly internationally without parents?）