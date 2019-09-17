【歐聯】PSG傷病停賽嚴重影響攻力　皇馬天殘地缺　數名大將缺陣

歐聯新一季開戰，A組首輪就已經有大激鬥，巴黎聖日耳門（PSG）主場對皇家馬德里。 不過，PSG三箭頭卡雲尼、麥巴比及尼馬因傷病停賽，無法在這場矚目大戰出場，「大巴黎」攻力大受影響。

麥巴比大腿受傷，向《ESPN》證實無緣出場：「我不會在歐聯首戰對皇家馬德里一仗出場。未能出場，我感到很可惜，但我會在觀眾席上全力為球隊打氣，我希望可以100%狀態復出，一如以往地全力作賽。」卡雲尼8月尾腰部受傷，亦肯定無法上陣。

麥巴比因傷無法出場鬥皇馬。（Getty Images）

尼馬停賽，三箭頭都不能上陣，莫路伊卡迪臨危受命。（美聯社）

尼馬因為去季歐聯16強鬥曼聯的次回合，在自己instagram上載短片批評球證執法，其中帶有侮辱字眼，被歐洲足協罰停賽3場，近日雖減刑至2場，但跨季懲罰導致他未能在小組賽初段出場。尼馬雖然今夏屢傳離開法國首都，重返巴塞隆拿的懷抱，但最終未有成事，上周對史特拉斯堡重披PSG波衫，並射入世界波助PSG贏波。巴黎聖日耳門今仗前線將祖普莫亭及莫路伊卡迪擔任箭頭，若保持4-3-3陣式，迪馬利亞應要推前一格踢翼鋒。

PSG三箭頭都未能出場，令攻力大受影響。（Getty Images）

卡雲尼、麥巴比及尼馬在去年歐聯，合共攻入球隊19個入球中的11球，足證3人的重要性。小組排名對希望在歐聯走得更遠的PSG十分重要，三箭頭不能上陣對球隊影響之大難以預計。

皇馬亦因傷停問題要以殘陣出擊。（Getty Images）

皇馬同樣殘陣出擊

不過，「銀河艦隊」亦受到傷停問題影響，今仗都未能「夫添」應戰。馬些路、艾斯高、莫迪路、阿辛斯奧因傷無法出場，費達歷高華維迪因狀態不足缺陣。沙治奧拉莫斯及拿祖費南迪斯都要停賽。