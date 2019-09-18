【山系】呼吸山野自由空氣　總是治療都市壓力之靈藥

每個人生來都嚮往自由，生活中以不同的形式演繹這種「信仰」； 對熱愛山野的山系專頁版主Gasha來說，實踐的方法十分簡單直接； 每個周末，能夠短暫放下石屎森林中的壓抑，投入無拘無束的大自然，就已經是最舒暢的生活； 問她不怕上山又焗、又熱、又易曬黑嗎？ 她卻反問：「大家可有多久，未為自己真正喜歡的事情辛苦過？」

這次訪問安排在中秋前的一個中午，我約了Gasha在深水埗美荷樓集合，計劃一起輕輕鬆鬆登上旁邊的嘉頓山，邊走邊聊山野生活之體驗；然而當時正值附近區域將起颱風之時，陽光猛烈、天氣悶熱得驚人，穿過幾百米山路，大家都已熱得汗流浹背，跟預期中「好chill」的想像有點落差。

雖然我明知經營了個人行山專頁多年的Gasha是個經驗豐富的行山者，但始終都是我邀約人家抽空出來受訪，加上目測身形清瘦的她，怎樣也聯想不到她是那種無限力氣的「山野體能狂人」，心中總有點不好意思的感覺，思前想後，還是決定先客套一點打開話題：「真是不好意思喔，要你冒着又焗又熱的天氣出來；其實你經常遊歷群山，不會像很多愛美的女生般，怕曬黑、曬傷嗎？」

香港城郊超近的山野特色，世上難得一見。（曾柏熊攝）

Gasha想了想，回答說：

其實我以前都是一個極度貪靚，不不，現在都很貪靚的人；但自從我迷上了山野生活之後，我覺得自己看待很多事情時都豁達了很多；曬黑了...又怎樣呢？當這一個就是我喜歡的自己時，都沒有什麼好介懷了。

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生活感迷失 卻因禍得福地開啟野外生活

Gasha於2016年開始營運個人山系專頁，分享自己幾乎每個星期均登山遊歷的相片和體會，樂觀、快樂與感情的形象，吸引上了萬followers追看；至今約有5年山齡的她，外表看起來弱質纖纖、皮膚白皙，如果本身不認識她，而她亦換上日常便裝的話，實在很難直接有：「嗯！她一定是個熱愛戶外運動的女生！」等類似的假設評估。她笑稱自己在找到行山的喜好前，的確沒有太多運動習慣，最多偶爾跑跑幾公里的Fun Run賽事，但說是愛跑、愛運動嗎？又稱不上。Gasha甚至認為自己以前有點內向、頑固，現今的改變，可由當年首次登山的契機中開始說起。

失戀令Gasha開啟野外生活的大門。（曾柏熊攝）

正職為室內設計師的Gasha，聽起來是一個很講「創意」、有大量機會表現自我風格的職業；現實卻非如此，一個初出茅廬的新鮮人，工作非但沒有太多創作空間，為她換來的壓力亦遠高於成功感。刻版的工作，用不着讀書時那些天馬行空的有趣概念，每天包圍在石屎森林的死物之中營營役役，漸漸地，設計師的工作也變得枯燥乏味，想為自己帶來一點新衝擊，這個念頭絕對順理成章，不難理解。可惜正當Gasha想找回一些值得寄情的喜好時，生活為她帶來的「衝擊」都已經有夠猛烈。

失戀了...

發洩心中壓抑情緒的衝動變得前所未有的高漲，興幸這時剛好有朋友建議試試一起登山，意外地，令Gasha發現了一個未曾想像過的自己。

自然美，為Gasha的工作、生活帶來很多新靈感。（曾柏熊攝）

山上的「真實感」令人豁然開朗

第一次行山，Gasha的朋友帶她到了西貢海下，這裏作為香港首批海岸公園，自然環境保育得宜，風光優美，加上進入該處的難度不算太大，是個受歡迎的遠足地點，及至一個沒有什麼運動習慣的女生，總算足夠應付，體力與情緒的舒展皆恰到好處，不會因太疲累，失去欣賞風景的力氣。路途感受真實的自然風、真實的鳥叫蟲鳴。環顧四周，盡是綠油油的樹林和廣闊的汪洋，一切一切都充滿生命力，與平日四周盡是死物的生活空間形成明顯對比，對當時鮮有接觸大自然的Gasha是一種全新的體驗。她形容說：「這次的體驗，令我發現原來世界這麼大，一直以來自己生活的目光卻是如此狹窄。就算小時候我練習畫畫，都很少對照真實的事物來畫。原來欣賞富生命力的物事，無論為工作、生活，都可以帶來很多新靈感。」從此，登山遠足，改變了她看待不少事物時的角度。

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幾年間，Gasha幾乎每星期都登山，足跡踏遍香港山野，認識這裏城郊融合的特色。有時候，她更會將旅程中觀察到的大自然輪廓，化為她室內設計工作上的的靈感。試過多次，面對客戶提出空範的要求時，Gasha反建議一些大自然元素的材質、植物作點綴，將自己的理念放於設計工作上，亦得到客戶不俗回應；往日工作與生活的困惑，很多時都能夠從身心放鬆的山野中找到答案。

「很多人喜歡跑步宣洩情緒，我雖然都會跑，但卻覺得自己是『快樂型跑手』，沒有野心要挑戰什麼。所以我跑步，都不能保持太長距離，跑不了多久就會完結；但行山卻不同，即使我慢慢行，總能到達較遠的目的地。而且當任何運動都多少都會『困在』一個有局限的場地時，遊歷山野，我的場地就是全世界。每次以不同的目的地，走過不同的路線，沿途欣賞四時之風景各不同，呼吸每一口氣都是自由。漸漸體會到，人處於自然間的渺小，很多事情都無法強求，我很喜歡這種感覺。從前我是個太內向、執著的人。山野，卻令我變得更加豁達。」Gasha說。

原來很多像大自然般，我們以為必然存在的美好，根本不是必然。（曾柏熊攝）

保守「看不到的」美好

生活迫人，每個人在生活間，總能抽到千百樣苦惱，但與其躲在城市裏埋怨這樣不好、那樣不好，有時候稍稍抽離一點，反而能夠找到一絲解決的頭緒，或者日常很容易被人忽略了的角度；有一次，Gasha跟朋友行大東山，路途上見到數不盡的塑膠、膠袋，反正就是大自然難以分解的垃圾，要不是親眼見到，往日未接觸山野時的她，也不知道這些佔了香港總面積超過70%的郊野土地，看似一直平凡地包圍着我們的城市，原來當中的山野垃圾問題竟然如此嚴重。於是乎Gasha便毅然在網上號召一眾網友，找了一個週末一起回到大東山拾垃圾，清走一又一袋，感覺尤深，原來很多像大自然般我們以為必然存在的美好，根本不是必然。

「你說工作很累、很辛苦，難度這樣上山又拾垃圾不累嗎？」我問。

「不同的，工作的辛苦與壓力，是大多數人為了生活都必須承受的；但大家可有多久未為自己真正喜歡的事情辛苦過？兩種心境，截然不同。」Gasha說着，一直是那愈說愈興奮的語調。如果你也覺得生活令自己透不過氣，山野的自由空氣，聽過太多人的故事，總不會令人失望而回。