【山系】從本地山野出發　製作MYOG精神的香港特色戶外服裝

回想一下，大家當初是為何愛上山野的戶外生活呢？ 有人喜愛挑戰更高難度的地段，但對本地戶外服裝品牌No More Heavy創辦人Jim和Mike來說，他們享受的卻是身處山野的平靜，緩和日常生活的煩瑣。着迷得連閒日的晚上都要用盡來登山露營，天亮了再回到城市繼續上班。 從當中體驗，他們萌起了一個有趣的想法：「有沒有可能製作一些源自香港山系文化的服裝呢？」 攝影：曾柏熊

先問問大家，「山癮」起的時候，做過最瘋狂的事是甚麼？」

可曾考慮過，周中找一個平常的閒日，一下班便即興地提起露營裝備，走到山野間紥營。享受過夜空與日出之後，第二天早上回到市區，找個體育館稍為清潔，然後繼續上班，一切工作日程如常。聽起來，好像有點瘋狂。然而，對本地戶外服裝品牌No More Heavy創辦人Jim和Mike來說，看似瘋狂的事，變成了生活日常。這種偶爾的活動，就跟到一個無人打擾的別墅稍事休息差不多，他們不過在山上找到一種城市沒有的寧靜與安慰，好好利用自己的休息時間罷了。

No More Heavy的產品。

Mike（左）與Jim（右）是本地戶外服裝品牌No More Heavy的創辦人。

有些人喜歡下班後淺酌一下，或看一齣電影來放鬆；我卻對城市的生活感到厭倦，來來去去都一樣，十分浪費假期。反而上山看看夜景和日出，每次在山上都可看到不同的事物，很浪漫，很充實。 No More Heavy創辦人Jim

都市生活太悶 出走山林總有驚喜

二人的「山齡」都不算長，分別約在五、六年前展開。本身熱愛運動的Mike，因為於澳洲留學時弄斷了十字韌帶，未能繼續做劇烈運動。適逢回港之後認識到一班喜愛山野的朋友，於是就跟他們一起試試行山。雖然是不少資深山友行過不知幾百遍的大帽山，卻令當時的行山初哥Mike，至今依然難忘。他說：「我至今依然記得當天是一片雲海，那個晚上，我們由山下慢慢登山，沿路都是一直被濃霧包圍，上到一定高度後，濃霧逐漸稀少，望上天空是清晰的月光與繁星。這時我才意會到，原來一直在身邊的是雲，不是霧；再走上頂峰，向下望就是剛才走過的一片雲海，遠眺一直連綿地包圍着整個荃灣，是一個我從未想像過欣賞香港景色的角度，至今依然非常難忘。」

Mike認為行山的感受，就像實現每個男孩子走入秘景探險的幻想，十分有趣。

山野更有趣的，是山中四季與五時的變化。只要細心留意與感受，不時都可予人驚喜。即使是同一座山、同一條路，每次走過，都可欣賞發現到不同的景緻。Jim小時候雖然是童軍，但年紀太小，自言當時未曾懂得露營與山野的樂趣，山不過是山、水不過是水而已，有甚麼特別？反而，在2014年因為工作關係，他成為了一家野外時尚用品店的店長，因而接觸及認識了更多國內外山系文化的人和事。加上人大了，變得愈來愈追求簡單與寧靜的生活，令他愈來愈投入山野活動。夏天行山、冬天露營，好不快樂。

Jim說：「我很喜歡鳳凰山的日出，有時每感到工作壓力大，我都會想去過一晚。因為我覺得香港本身的生活節奏已經太快太忙，走到野外才能令人放慢一點。平日在城市，有些人喜歡下班後淺酌一下，或看一齣電影來放鬆；我卻對城市的生活感到厭倦，來來去去都一樣，十分浪費假期。反而上山看看夜景和日出，每次在山上都可看到不同的事物，很浪漫，很充實。反正就是不想回家，好好享受大自然，才是真正可好好休息身心的環境。」

品牌的Sacoche Bag，前袋傾斜的剪裁細節，靈感都來自創辦人平日行山時的體驗。

城郊距離近，大家可以隨時即興地享受戶外生活，是香港象徵性的野外文化。 No More Heavy創辦人Mike

用盡工餘時間去露營

有時候，向外人介紹自己喜歡野外生活時，都會以數量、距離等等，作為喜愛程度的指標。「去過邊？行咗幾長幾耐」，這種方式羅列數據與實質事例的解釋方式，確實最快最易地令人理解。然而，Jim與Mike所享受的山野，卻非這種在周末與假期探索不同的方式。說實話，論他們走過的路徑，跟任何「高手」比較確實不算多。他們所追求的，反而是一種將山野真正融入生活的方式。

Jim說：「香港的城郊距離超近，在世界任何大城市都絕無僅有。基本上無論身處任何地區，都可以數十分鐘至一個小時內，到達一個野外地方，可以輕鬆走走家樂徑。時間充裕的，又可以深入長咀這類難度較高的地段。有時明明身處原始地貌，舉目卻見繁華都市，這種超反差和便利的野外環境，就是香港的特色。我很喜歡上班前收拾一套裝備，下班後吃點東西，看看心情便即興決定，坐小巴到大帽山？還是西貢？行夜山找個營地紮營睡一覺。早上給自己沖一杯咖啡，享受一下野外的晨光後，便回到都市找個體育館沖一沖涼，然後繼續上班。這種野外露營的方式，世界上很難找到第二個例子，亦是香港獨色的山系文化。」

「MYOG」（make your own gears）的風氣，令二人萌生按照自己的需求製作野外裝備的想法。

「但是，那麼匆匆忙忙地露營，不會很累嗎？」我好奇一問。

「不會，事實上，我覺得在山上紮營睡4小時，好比在家睡8小時；全因在一個空曠、沒多少雜音的環境當中，人總能更容易放鬆精神；加上我本身在葵涌上班，但家住上水，有時去個露營，比我來回家與公司所需的時間還更少呢」，Mike補充說。

將超薄風衣的物料作恤衫的剪裁，日常穿搭與野外活動都適用。

思考香港的山系文化 以MYOG精神創立品牌

每一次上山，除了跟朋友談笑風生，長路漫漫總有大量個人思考空間，思索不同的話題。幾年來的山野經歷間，Jim和Mike對於香港山野的文化，亦漸有更深入的見解。他們認為，本地環境有所局限，難以複製如外國Road Trip Camper般，可裝載大量裝備而且重量限制較少的露營方式。故此，露營愛好者大多只能揹起背囊穿山過水，走向不同目的地，負重、容量等自然受到限制。加上即興郊遊地點的獨特地理條件，山系服裝與裝備講究輕巧簡約，本地野外裝配最好可輕則輕，減低負重是能夠滿足的條件。

輕巧、簡約。盡量減少負重的山系服裝與裝備，成為了本地野外裝配最好能夠滿足的條件。

適逢正職為野外時尚用品店店長的Jim，認識到國際山野潮流中正流行着的「MYOG」（make your own gears）風氣，令不少山人喜愛按照自己的需求，自己買材料製作個人的野外裝備。這種風氣亦令Jim和Mike開始萌生一個意念：「可不可能按照自己平日行山的體驗，以及對香港山系文化的認知，『MYOG』地製作香港特色的山系服裝呢？」於是，二人便於2016年創立了自家品牌「No More Heavy」，顧名思義就是以輕巧為主要追求，製作一些讓香港山友拿上手，便即時可以穿起上山的時尚山系服裝，並加入了不少個人的喜好在產品當中。

「舉例說，不少越野跑手跑山時都會準備一件超薄風衣，方便攜帶之餘，亦能擋風禦寒。由於我經常放工便即興去露營，所以我對我們出品的這種風衣增加了一點要求，就是山上、市內穿著都沒有違和感，於是我便將超薄風衣的物料，作恤衫的剪裁，但同時保留了便攜、擋風、輕巧等性能，以滿足工作過後，即興上山亦不用擔心衣著不合適的問題。另外，日系山人愛使用的Sacoche Bag，用來放置電話、電筒、急救品等常用小物，而無須動不動就翻開放置大量裝備的背囊。坊間雖然有不少同類產品，但其實我不太喜歡它們的前袋口作水平剪裁，有時要伸手進入取電話亦不容易。於事我又將我們品牌的Sacoche Bag前袋，改以傾斜的剪裁，那麼電話等小物放進去時，便能露出一少角，抽取出來時亦更輕鬆順暢。」

Jim一直滔滔不絕介紹自己的產品，全因產品不少不起眼的細節，根本就基於自身的體會而設。將日常生活的山野體驗，化成自家品牌產品，分享的不止產品概念本身，還有快樂。