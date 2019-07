【山系】從本地山野出發　製作MYOG精神的香港特色戶外服裝

回想一下,大家當初是為何愛上山野的戶外生活呢? 有人喜愛挑戰更高難度的地段,但對本地戶外服裝品牌No More Heavy創辦人Jim和Mike來說,他們享受的卻是身處山野的平靜,緩和日常生活的煩瑣。着迷得連閒日的晚上都要用盡來登山露營,天亮了再回到城市繼續上班。 從當中體驗,他們萌起了一個有趣的想法:「有沒有可能製作一些源自香港山系文化的服裝呢?」 攝影:曾柏熊

先問問大家,「山癮」起的時候,做過最瘋狂的事是甚麼?」

可曾考慮過,周中找一個平常的閒日,一下班便即興地提起露營裝備,走到山野間紥營。享受過夜空與日出之後,第二天早上回到市區,找個體育館稍為清潔,然後繼續上班,一切工作日程如常。聽起來,好像有點瘋狂。然而,對本地戶外服裝品牌No More Heavy創辦人Jim和Mike來說,看似瘋狂的事,變成了生活日常。這種偶爾的活動,就跟到一個無人打擾的別墅稍事休息差不多,他們不過在山上找到一種城市沒有的寧靜與安慰,好好利用自己的休息時間罷了。

No More Heavy的產品。

Mike(左)與Jim(右)是本地戶外服裝品牌No More Heavy的創辦人。

有些人喜歡下班後淺酌一下,或看一齣電影來放鬆;我卻對城市的生活感到厭倦,來來去去都一樣,十分浪費假期。反而上山看看夜景和日出,每次在山上都可看到不同的事物,很浪漫,很充實。 No More Heavy創辦人Jim

都市生活太悶 出走山林總有驚喜

二人的「山齡」都不算長,分別約在五、六年前展開。本身熱愛運動的Mike,因為於澳洲留學時弄斷了十字韌帶,未能繼續做劇烈運動。適逢回港之後認識到一班喜愛山野的朋友,於是就跟他們一起試試行山。雖然是不少資深山友行過不知幾百遍的大帽山,卻令當時的行山初哥Mike,至今依然難忘。他說:「我至今依然記得當天是一片雲海,那個晚上,我們由山下慢慢登山,沿路都是一直被濃霧包圍,上到一定高度後,濃霧逐漸稀少,望上天空是清晰的月光與繁星。這時我才意會到,原來一直在身邊的是雲,不是霧;再走上頂峰,向下望就是剛才走過的一片雲海,遠眺一直連綿地包圍着整個荃灣,是一個我從未想像過欣賞香港景色的角度,至今依然非常難忘。」

Mike認為行山的感受,就像實現每個男孩子走入秘景探險的幻想,十分有趣。

山野更有趣的,是山中四季與五時的變化。只要細心留意與感受,不時都可予人驚喜。即使是同一座山、同一條路,每次走過,都可欣賞發現到不同的景緻。Jim小時候雖然是童軍,但年紀太小,自言當時未曾懂得露營與山野的樂趣,山不過是山、水不過是水而已,有甚麼特別?反而,在2014年因為工作關係,他成為了一家野外時尚用品店的店長,因而接觸及認識了更多國內外山系文化的人和事。加上人大了,變得愈來愈追求簡單與寧靜的生活,令他愈來愈投入山野活動。夏天行山、冬天露營,好不快樂。

Jim說:「我很喜歡鳳凰山的日出,有時每感到工作壓力大,我都會想去過一晚。因為我覺得香港本身的生活節奏已經太快太忙,走到野外才能令人放慢一點。平日在城市,有些人喜歡下班後淺酌一下,或看一齣電影來放鬆;我卻對城市的生活感到厭倦,來來去去都一樣,十分浪費假期。反而上山看看夜景和日出,每次在山上都可看到不同的事物,很浪漫,很充實。反正就是不想回家,好好享受大自然,才是真正可好好休息身心的環境。」

品牌的Sacoche Bag,前袋傾斜的剪裁細節,靈感都來自創辦人平日行山時的體驗。

城郊距離近,大家可以隨時即興地享受戶外生活,是香港象徵性的野外文化。 No More Heavy創辦人Mike

用盡工餘時間去露營

有時候,向外人介紹自己喜歡野外生活時,都會以數量、距離等等,作為喜愛程度的指標。「去過邊?行咗幾長幾耐」,這種方式羅列數據與實質事例的解釋方式,確實最快最易地令人理解。然而,Jim與Mike所享受的山野,卻非這種在周末與假期探索不同的方式。說實話,論他們走過的路徑,跟任何「高手」比較確實不算多。他們所追求的,反而是一種將山野真正融入生活的方式。

Jim說:「香港的城郊距離超近,在世界任何大城市都絕無僅有。基本上無論身處任何地區,都可以數十分鐘至一個小時內,到達一個野外地方,可以輕鬆走走家樂徑。時間充裕的,又可以深入長咀這類難度較高的地段。有時明明身處原始地貌,舉目卻見繁華都市,這種超反差和便利的野外環境,就是香港的特色。我很喜歡上班前收拾一套裝備,下班後吃點東西,看看心情便即興決定,坐小巴到大帽山?還是西貢?行夜山找個營地紮營睡一覺。早上給自己沖一杯咖啡,享受一下野外的晨光後,便回到都市找個體育館沖一沖涼,然後繼續上班。這種野外露營的方式,世界上很難找到第二個例子,亦是香港獨色的山系文化。」

「MYOG」(make your own gears)的風氣,令二人萌生按照自己的需求製作野外裝備的想法。

「但是,那麼匆匆忙忙地露營,不會很累嗎?」我好奇一問。

「不會,事實上,我覺得在山上紮營睡4小時,好比在家睡8小時;全因在一個空曠、沒多少雜音的環境當中,人總能更容易放鬆精神;加上我本身在葵涌上班,但家住上水,有時去個露營,比我來回家與公司所需的時間還更少呢」,Mike補充說。

將超薄風衣的物料作恤衫的剪裁,日常穿搭與野外活動都適用。

思考香港的山系文化 以MYOG精神創立品牌

每一次上山,除了跟朋友談笑風生,長路漫漫總有大量個人思考空間,思索不同的話題。幾年來的山野經歷間,Jim和Mike對於香港山野的文化,亦漸有更深入的見解。他們認為,本地環境有所局限,難以複製如外國Road Trip Camper般,可裝載大量裝備而且重量限制較少的露營方式。故此,露營愛好者大多只能揹起背囊穿山過水,走向不同目的地,負重、容量等自然受到限制。加上即興郊遊地點的獨特地理條件,山系服裝與裝備講究輕巧簡約,本地野外裝配最好可輕則輕,減低負重是能夠滿足的條件。

輕巧、簡約。盡量減少負重的山系服裝與裝備,成為了本地野外裝配最好能夠滿足的條件。

適逢正職為野外時尚用品店店長的Jim,認識到國際山野潮流中正流行着的「MYOG」(make your own gears)風氣,令不少山人喜愛按照自己的需求,自己買材料製作個人的野外裝備。這種風氣亦令Jim和Mike開始萌生一個意念:「可不可能按照自己平日行山的體驗,以及對香港山系文化的認知,『MYOG』地製作香港特色的山系服裝呢?」於是,二人便於2016年創立了自家品牌「No More Heavy」,顧名思義就是以輕巧為主要追求,製作一些讓香港山友拿上手,便即時可以穿起上山的時尚山系服裝,並加入了不少個人的喜好在產品當中。

「舉例說,不少越野跑手跑山時都會準備一件超薄風衣,方便攜帶之餘,亦能擋風禦寒。由於我經常放工便即興去露營,所以我對我們出品的這種風衣增加了一點要求,就是山上、市內穿著都沒有違和感,於是我便將超薄風衣的物料,作恤衫的剪裁,但同時保留了便攜、擋風、輕巧等性能,以滿足工作過後,即興上山亦不用擔心衣著不合適的問題。另外,日系山人愛使用的Sacoche Bag,用來放置電話、電筒、急救品等常用小物,而無須動不動就翻開放置大量裝備的背囊。坊間雖然有不少同類產品,但其實我不太喜歡它們的前袋口作水平剪裁,有時要伸手進入取電話亦不容易。於事我又將我們品牌的Sacoche Bag前袋,改以傾斜的剪裁,那麼電話等小物放進去時,便能露出一少角,抽取出來時亦更輕鬆順暢。」

Jim一直滔滔不絕介紹自己的產品,全因產品不少不起眼的細節,根本就基於自身的體會而設。將日常生活的山野體驗,化成自家品牌產品,分享的不止產品概念本身,還有快樂。