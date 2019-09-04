【山系．店長】9月山品講談　想露營？　有時間跑個山已萬幸

香港的野外環境，跟世界上絕多數地方比較，都是獨特的。 世界上很難找到一個地方，城郊距離如此接近，卻又充滿變化，入門級的、高難度的路線，圈繞在我們日常生活的環境之中，發展出一套香港特色的山野文化。 入手戶外裝備時，盲目跟隨外國潮流未必滿足本地環境需要；於是《01體育》走訪不同山系商店，聽聽各家店長的山野概念，分享符合本土與季度需要的山品推介。 這次訪談找來All Weather OutDoor Gear Shop的店長Moon Sir。 攝影：曾柏熊

本身從事工程行業的All Weather OutDoor Gear Shop的店長Moon Sir，大約在6年前轉為全職打理店舖，全心全意將興趣融入事業；既為行山導師，也是越野跑愛好者的他，向來的經營山系商店的原則，都是選取自己都偏好的商品。過得人，過得自己，自然令這家有性格的小店，十多年來都是不少本地山友的聚腳地；

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以前周末還有工餘時間露營，現在有時間跑個山已萬幸。

現今All Weather八成商品變成越野跑裝備。

談到他對商品的偏好，其實回到All Weather開業初期，並非現在般以越野跑商品為主，當時還未接觸越野跑的Moon Sir，販賣的都以行山、露營用品為主，十多年後的轉變，並非純粹潮流的變更，而是跟Moon Sir決心轉為全職店長一樣，背後多少與社會環境的改變有關係，他說：「以前我的工作，負責住宅會所的健身室、泳池等工程；但近十年年輕人『買到樓』已經萬幸，新樓不再重視休閒設施，所以我才決心結束身兼兩職的生涯；正如以前包括我在內的山人，周末還有工餘時間去2天露營，現在呢？太難了吧。反而找一個下午，上山跑一跑，對普遍香港山友來說較為實際。」