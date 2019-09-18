【足球】C朗預計金球獎數目超越美斯　感謝阿仙奴當年「險簽」

葡萄牙球星C朗拿度接受英國電視台主持人摩根（Piers Morgan）訪問，他肯定自己能夠在足球史冊上留名，並估計金球獎數目將多於美斯。他還證實加盟曼聯前曾收到雲格的邀請，差點轉投阿仙奴。

已經贏得5次金球獎的C朗毫不掩飾對獎項的渴望，這名34歲祖雲達斯射手說：「我想贏更多，我認為自己配得上更多。美斯是個優秀的球員，永載球壇史冊，但我覺得自己會有第6座、第7座甚至第8座金球獎，會比他多。」美斯跟C朗一樣5次贏得金球獎。

c朗現效祖雲達斯，狀態保持得非常好。（Getty Images/資料圖片）

C朗及美斯代表球壇一個時代，兩人的喻亮之爭，稱得上為「絕代雙驕」，他們一度壟斷球壇最高榮譽10年。C朗在訪問中強調：「我們之間的關係，稱不上為朋友，但我們壟斷了一個舞台15年。我跟他關係很好，他推動我進步，我亦驅使他變得更好。」

如果是別人說，那是狂妄，但以下這番出自C朗口中，卻令人感受到他不變的自信，因為他說得起，狂得起，誰敢說他做不到！他道：「因為我的表現及貢獻，我肯定自己會載入足球史冊之上，而我往後亦繼續保持住，成為史上其中一名最好的球員。對我來說，我是第一，但對於一些球迷來說，或者世界第一是屬於另一位球員，而我只是第2，但別人的看法不重要。我知道在足球史上，我會是其中一名最偉大的球員。」

C朗在訪問中豪言，自己的金球獎數目會比美斯多。（Twitter）

C朗談目標，不會是空談，以往那些被人視為痴心妄想的目標，他都一一達成了。他真的由一名技術花巧的翼鋒蛻變成球壇最恐怖的入球機器，他在30歲後還能保持水準，追平美斯的金球獎數目。

他說：「我願意犧牲，我渴望勝利及成功。當我說要成功，我真會為此下苦功。天賦才華是不足夠的，我一直以來付出很多，這是我的一部分，而紀錄也是我的一部分。我不會去追趕紀錄，是紀錄追趕我。我為了成功而不斷付出，我認為這是好事。這不斷激勵我向上，如果你發現沒有東西刺激到你，你最好停下來。」

C朗與美斯同得5座金球獎。（Getty Images/資料圖片）

主持人摩根是阿仙奴球迷，他跟C朗還談到加盟阿仙奴的傳聞。C朗承認年輕時效力士砵亭，曾與多支頂級球隊接觸，包括阿仙奴。「這是真的，當然這是真的。」C朗回應道：「非常接近，就只差一步，認真的。」在2003年的夏天，C朗選擇了曼聯。

摩根送了一件印上C朗名字的阿仙奴球衣給他，C朗說：「我想說對不起，請原諒我沒有選擇阿仙奴。這最終沒有發生，但對於阿仙奴，我心懷感激，多謝他們為我所做的，尤其是雲格，但在足球世界中，你總無法預計未來，人生也是如此。總而言之，我感謝阿仙奴，那是一間偉大的球會。」

C朗收了一件阿仙奴球衣，講起當年的「險簽」。（Twitter）