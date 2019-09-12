【西甲】美斯次子生日騷球技　美斯不抗拒與C朗進晚餐

美斯次子馬迪奧（Mateo）剛度過4歲生日，而美斯的妻子在社交網站上祝賀兒子生日快樂，更上載馬迪奧的球技。有其父必有其子，馬迪奧在入球後雙手指向天空，與父親的入球慶祝動作一模一樣。

美斯在上月初因小腿受傷，在新球季一直未能披甲，今周末的聯賽他有望復出，迎戰華倫西亞。

美斯在今季首場巴塞主場賽事，與兩名兒子一同入場成為座上客，而馬迪奧的發呆樣子亦成為球迷焦點。

美斯妻子上載次子馬迪奧（Mateo）的相片，慶祝他的4歲生日。（Instagram截圖）

馬迪奧早前度過4歲生日，而美斯妻子Antonela Roccuzzo在個人Instagram中，上載數段馬迪奧在後花園踢足球的片段，並配以「我的愛子，生日快樂。我祝你一直快樂及變得更加可愛，4歲生日快樂。」，祝賀兒子的生日。

馬迪奧穿上一件印有馬迪奧名字的10號巴塞球衣，他在後花園的足球場引球推進後起腳，另一條則操刀12碼，入球後更以父親的招牌慶祝動作，高舉雙手指向天空，與美斯十分相像。

Mateo Messi qué loco q' estás!!! pic.twitter.com/vzrYPTRlV2 — Akihito Yoshida (@Akiyoshi_77) September 12, 2019

另外，C朗拿度早前受訪時表示，並不介意與美斯共進晚餐。美斯接受西班牙的《每日體育報》訪問時，他亦表示找不到拒絕的理由，「我們經常在不同場合見面，而我們在上一次見面時，已比早前更熟稔，閒聊時間比早前更長，我認為沒有拒絕的理由，如有機會當然可以共晉晚餐。」