【英超】李斯特城2：1反勝熱刺　VAR兩度推翻入球成關鍵

儘管熱刺憑哈利卡尼的「No Look」入球先開紀錄，但今仗主角卻是視像助理裁判（VAR）。VAR兩度推翻入球，加上列卡度彭利拿及占士麥迪遜下半場為李斯特城建功，最終主場出戰的「李城」以2：1反勝。

熱刺正選門將洛里斯因為第3名小孩出生，是夜未有隨隊造訪李斯特城，後備門將加沙寧加（Paulo Gazzaniga）把守最後一關。主帥普捷天奴亦將中場大腦艾歷臣先列後備，哈利卡尼在前線伙拍孫興慜及拉美拿攻堅。

哈利卡尼在倒地前起腳射破卡斯柏舒米高，為熱刺先拔頭籌。（路透社）

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加沙寧加臨危受命，取代正選門將洛里斯把守最後一關。（路透社）

上輪作客一球僅敗曼聯，今仗主場鬥熱刺，李城「好波之人」占士麥迪臣（James Maddison）在開賽早段為熱刺後防製造不少威脅，熨射柱邊出界後，一人以技術扭過哈利雲克斯（Harry Winks）及艾達韋列特後近射，但加沙寧加化解危機。李斯特城開出角球，熱刺守衛解圍不遠，泰利文斯禁區外起腳，加沙寧加撲出後有尼迪迪補射入網，惟球證在翻查VAR後判越位在先，入球無效。

一直受壓的熱刺以一次反擊先開紀錄，孫興慜接應直線後，以後踭傳給後上的哈利卡尼，卡尼被對手中堅蘇恩古一撞失平衡，但他在倒地前「No Look」起腳建功，攻入今季第4個聯賽入球，在29分鐘助熱刺先開紀錄。

尼迪迪的入球在VAR的判定後，確認越位在先，入球無效。（路透社）

哈利卡尼妙絕的「No Look」入球逐格睇（按圖放大）

孫興慜於下半場有不少機會，包括窄角度射遠柱出界；熱刺在中段由右閘奧利亞接應哈利卡尼助攻勁射破網，可惜VAR再度推翻入球，因為攻勢早段的孫興慜稍微越位，故入球無效。

李斯特城大難不死，士氣大振，華迪左路地波傳中，雖然門前的球員未能攻門，但後備入替的列卡度彭利拿補射入網，在69分鐘追成1：1。兩軍及後製造不少具威脅的埋門，但近況大勇的占士麥迪遜禁區內勁射死角入網，於85分鐘收死加沙寧加，帶領李城以2：1反勝熱刺。

奧里亞在下半場的入球再度被VAR推翻。（路透社）

占士麥迪遜（右一）今仗多次攻門無功而還，終於在下半場末段取得入球。（路透社）

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