【足球】曼聯舊將安達臣掛靴　曾4奪英超　日後轉職球隊公關

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曾經效力曼聯及波圖的巴西中場安達臣，透過所效的土耳其球會Adana Demirspor的主席公布，結束15年的職業生涯，高掛球靴。

現年31歲的巴西球員安達臣，在2018年轉投土耳其次級聯賽球會Adana Demirspor，而球隊的主席公布該名巴西中場決定退役，安達臣在掛靴後將會留隊擔任球隊對外公關。

曾效力曼聯的安達臣，以31歲之齡決定高掛球靴。（Getty Images）

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安達臣在甘美奧（Grêmio）青年軍出道，他在2005年代表巴西青年軍出戰U17世界盃，並贏得當屆的金球獎後，聲名大噪，轉投葡萄牙勁旅波圖。安達臣亦為波圖兩奪聯賽冠軍，而他的表現受時任曼聯領隊的費格遜垂青，深信安達臣的潛力優厚，在一波三折下以3000萬歐元將他帶到奧脫福球場。

安達臣當年受費格遜的賞識，將他帶到奧脫福球場。（Getty Images）

安達臣足球生涯效力過的球隊（按圖放大）

安達臣在效力曼聯期間獲獎無數，奪得4個英超及1個歐聯錦標，並在2008年奪得歐洲金童獎殊榮。安達臣後期在紅魔鬼未有太多上陣機會，期間更被外借至意甲的費倫天拿。該名巴西中場在2015年正式離開曼聯，重返巴西繼續足球生涯，及後效力國際體育會（Sport Club Internacional）及哥列迪巴（Coritiba），在去年赴土耳其落班，加盟次級聯賽的Adana Demirspor。

安達臣在效力期間，與C朗及蘭尼做隊友，同聲同氣。（Getty Images）

英超第6輪直播賽程（按圖放大）

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