【世界足球先生】美斯連續兩年票投宿敵　C朗力撐祖雲達斯隊友

國際足協年度頒獎禮完滿落幕，美斯在由代表隊隊友﹑教練﹑傳媒及球迷票選下，第6度榮膺世界足球先生殊榮。今年世足先生最後3強亦有權以隊長身份投票，美斯繼續無私，將其中一票投給宿敵C朗拿度；相反，C朗則未有投給其餘兩名候選球員。

FIFA成員代表隊的隊長及教練一人一票，加上傳媒及球迷網上投票，在最後十強選出心儀球員，最終榮膺足球先生的美斯，在教練﹑隊長及傳媒得分同樣平均，加上在網上投票中拋離C朗與雲迪積克，最終以46分獲得殊榮。

美斯力壓C朗拿度與雲迪積克，相隔3年後再膺世界足球先生。（Getty Images）

FIFA在網站上載最後3強的積分。（FIFA官方網站截圖）

世界足球先生最後十強排名（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

美斯﹑C朗拿度及雲迪積克均是各自國家隊的隊長，代表他們擁有投票權。去年有投C朗一票的美斯，今年亦不例外，順序分別投給沙迪奧文尼、C朗拿度及法蘭基迪莊。荷蘭隊長雲迪積克則將首票投給美斯，其餘兩票分別給予利物浦隊友沙拿及文尼。葡萄牙隊長C朗拿度卻未有票投給其餘二人，竟然投給祖雲達斯隊友迪歷特，可見他十分欣賞該名荷蘭新晉中堅；他其餘兩票投了法蘭基迪莊和麥巴比。

C朗拿度十分欣賞迪歷特，如今二人有機會在祖雲達斯合作。（Getty Images）

C朗﹑美斯及雲迪積克的3人選擇 美斯：沙迪奧文尼﹑C朗拿度及法蘭基迪莊 雲迪積克：美斯﹑沙拿及沙迪奧文尼 C朗：迪歷特﹑法蘭基迪莊及麥巴比

香港隊主帥麥柏倫及隊長黃洋的選擇略有不同，麥柏倫順序投給雲迪積克﹑沙拿及C朗拿度，而黃洋則全數選擇最後3強的C朗﹑美斯及雲迪積克。

港隊主帥麥柏倫在投票中未有投給美斯。（資料圖片／袁志浩攝）

另外，年僅18歲的羅馬尼亞小將Daniel Zsori的倒掛入球，力壓美斯﹑伊巴謙莫域及安祖斯唐辛等人的精彩入球，奪走今年的普斯卡斯獎。