【FIFA頒獎禮】韋冰露壓摩根膺世界足球小姐　菲臘仔錯失最佳教練

美國女足在今屆女子世界盃第4次稱后，而隊中兩名隊長韋冰露（Megan Rapinoe）及阿歷絲摩根（Alex Morgan）在FIFA頒獎禮包辦最佳女子球員的前兩名。韋冰露在致辭時，提起對球場內存在的種族歧視及平權問題。

美國女足兩名隊長韋冰露與阿歷絲摩根，帶領球隊衛冕世界盃錦標，而二人亦以6球成為賽事神射手，並分別奪得賽事的金球獎及銀球獎。二名女將在今年與英格蘭的邦絲（Lucy Bronze）一同獲選為「世界足球小姐」的最後3強，而韋冰露在教練﹑隊長及傳媒代表以高票力壓另外兩名球員，雖然摩根在網上投票扳回一城，但無阻現年34歲的韋冰露，以46分首度奪得年度最佳女子球員，而摩根（42分）與邦絲（29分）分別奪得第2及第3位。

現年34歲的韋冰露首次奪得世界足球小姐殊榮。（Getty Images）

韋冰露在發表得獎感言時，繼續一貫的敢言風格，為種族歧視及平權問題等發聲，「今年是女子足球成功的一年，世界盃同樣取得成功，使更多人認識女子足球。除此以外，現時足球圈亦存在不少問題，正如史達寧與高列巴尼在場上交出亮眼的表現，卻在場外遭受到噁心的種族歧視，而他們未有逃避問題，令人更有啟發。我認為不只種族歧視在球圈存在，對性取向不同及女足的不公平發展依然存在，所以我希望透過足球這個平台改變世界。」

摩根（左）及韋冰露（右）一同盛裝出席頒獎禮。（Getty Images）

荷蘭門將雲妮杜爾（Sari van Veenendaal）獲選最佳門將，她同時入選為本年度女足最佳11人的名單，而巴西名將瑪達亦有入選。

英格蘭女足主帥菲臘尼維利（Phil Neville）入選女足最佳教練的最後3強，但未能奪獎，而最佳教練落入美國主帥艾利絲（Jill Ellis）的手上。

美國主足主帥艾利絲奪得最佳教練。（Getty Images）