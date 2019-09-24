【FIFA頒獎禮】利物浦將帥獲殊榮　高普艾利臣齊齊領獎

利物浦中堅雲迪積克雖然未能打破C朗拿度及美斯的壟斷，不敵美斯屈居次名，但利物浦依然在FIFA頒獎禮成為大贏家，主帥高普及門將艾利臣比加分別最佳教練及最佳門將。

高普﹑哥迪奧拿及普捷天奴3名英超主帥成為FIFA年度最佳教練的最後3強，紅軍主帥在教練﹑隊長﹑傳媒代表及網上投票亦大幅度拋離對手，結果眾望所歸下榮膺本年度的最佳教練。

高普去季帶領利物浦勇奪歐聯冠軍，在聯賽雖然屈居亞軍，但全季僅一場落敗的穩定表現亦令球迷留下深刻印象，同時使他首度贏得FIFA最佳教練的殊榮。

高普雖然未能領利物浦奪英超，但仍率領球隊勇奪歐聯冠軍。（Getty Images）

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高普在台上接過獎項時，笑不攏嘴，並表示不敢想像有機會獲得此殊榮，「我有機會獲獎，必須要向不少人道謝，首先當然要感謝安在家中觀看頒獎禮的家人，相信沒有人想到在20年後能夠在這台上奪得這殊榮。若果我在歐聯決賽落敗，我相信這個獎項將會是普捷天奴的囊中物，他與哥迪奧拿在去季戰績同樣彪炳。」

高普同時感激利物浦的支持，「同樣亦要感謝我心愛的利物浦，班主給予我一支實力超凡的球隊，我必須傾盡全力取得佳績，報答球會對我的支持，我相當自豪可以成為紅軍的領隊。」

高普以高票獲選為FIFA最佳教練。（Getty Images）

高普與普捷天奴識英雄重英雄，表示若果在歐聯落敗，相信普帥將成最佳教練。（Getty Images）

正在養傷的利物浦門將艾利臣，力壓巴塞的達史特根及艾達臣，取得FIFA最佳門將的獎項，但他在領獎時卻出現尷尬的場面。由名宿古烈治頒發獎項，他宣布艾利臣得獎後，全場掌聲雷動，但台上未見艾利臣的身影，古烈治更打趣地問該名巴西門將是否刻意躲藏，結果他及後亦順利上台領獎。

艾利臣在領獎時卻出現小插曲。（Getty Images）

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